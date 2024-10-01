От чего на самом деле умерла Елизавета II: Борис Джонсон сделал неожиданное признание

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон раскрыл причину смерти Елизаветы II, жизнь которой оборвалась в сентябре 2022 года. Он сообщил, что монарх за несколько лет до смерти заболела раком костей.

Что об этом известно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Daily Mail .

Елизавета II умерла от рака

О состоянии здоровья королевы Джонсон упомянул в своих мемуарах Unleashed. Там он подробно описал последнюю встречу с ней в замке Балморал, в сентябре 2022 года за несколько дней до ее смерти.

"Я знал в течение года или даже больше, что у нее какая-то форма рака костей. Врачи были озабочены тем, что в любой момент ей может резко стать хуже", - пишет Борис.

Перед встречей, как утверждает Джонсон, личный секретарь монарха Эдвард Янг предупредил его о том, что состояние ее здоровья ухудшилось летом.

"Она казалась бледней и сутулее, на руках и запястьях у нее были темные синяки, вероятно, от капельниц или инъекций", - делится Джонсон.

Джонсон рассказал о болезни Елизаветы II (Фото: instagram.com/borisjohnsonuk)

Однако ее разум, как подчеркивал Эдвард, был совершенно ясным и невредимым болезнью. Время от времени при разговоре она демонстрировала свою фирменную белую улыбку, поднимавшую настроение.

Джонсон также отметил, что Елизавета II все лето знала, что жизнь покидает ее, но была полна решимости держаться до последнего и выполнять свой долг, наблюдая за мирным и упорядоченным переходом власти от него к его преемнице Лиз Трасс.

Бывший лидер Консервативной партии Джонсон официально подал в отставку во время встречи. Он был 14-м премьер-министром во время исторического 70-летнего правления королевы.

Королеве было 96 лет (Фото: Getty Images)

Бывший мэр Лондона также озвучил последний совет, который дала ему королева:

"Нет смысла в горести". Она сказала, что если бы каждый в политике и жизни мог видеть это так же четко, как она, мир был бы гораздо счастливее".

Что говорили раньше о здоровье Елизаветы II

Джонсон - не первый, кто говорил о раке у монарха. В декабре 2022 года в своей книге "Елизавета: Интимный портрет" королевский биограф Гайлс Брандрет написал, что Ее Величество болела редкой формой миеломы - раком костного мозга. Он подчеркивал, что этот диагноз объясняет "ее усталость, потерю веса и проблемы с подвижностью", о которых часто упоминалось в последнее время.

Официальная причина смерти королевы - старость, и дворец никогда не обнародовал медицинские данные, которые указывали бы на другую причину.

Фото с похорон монарха (Фото: Getty Images)

После смерти Елизаветы II на престол взошел ее старший сын Чарльз III. В этом году у него также диагностировали онкологическое заболевание, и он уже прошел химиотерапию.