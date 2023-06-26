Ракетный удар по Киеву: ГСЧС завершила аварийно-спасательные работы

ГСЧС завершила аварийно-спасательные работы в многоэтажке в Соломенском районе Киева, поврежденной обломками сбитой вражеской цели во время российского ракетного удара по столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы ГСЧС Украины Сергея Крука.

"Аварийно-спасательные работы завершены в 25-этажном доме, пострадавшем от вражеской атаки", - говорится в сообщении.

Как отметил глава ГСЧС Сергей Крук, спасателям удалось эвакуировать из дома 24 человека. К сожалению, пять человек погибли.

Ракетный удар по Киеву

Российская оккупационная армия ночью, 24 июня, атаковала столицу Украины. Обломки сбитых вражеских целей повредили многоэтажку в Соломенском районе Киева. В результате в 25-этажном здании были повреждены квартиры на 16, 17, 18 и 19 этажах. Также повреждения получили и около 40 автомобилей, которые были припаркованы на стоянке в момент попадания обломков ракеты.

В ту ночь в воздушном пространстве возле столицы ПВО ВСУ было сбито более 20 российских ракет. Всего же оккупанты для атаки по Украине использовали 51 ракету и 2 ударных дрона.