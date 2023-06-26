ua ru
Пн, 26 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ракетный удар по Киеву: ГСЧС завершила аварийно-спасательные работы

Новина українською →
Понедельник 26 июня 2023 02:41
Ракетный удар по Киеву: ГСЧС завершила аварийно-спасательные работы Фото: ГСЧС завершила разбор обломков в многоэтажке в Киеве (facebook Сергей Крук)
Автор: Максим Шушко

ГСЧС завершила аварийно-спасательные работы в многоэтажке в Соломенском районе Киева, поврежденной обломками сбитой вражеской цели во время российского ракетного удара по столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы ГСЧС Украины Сергея Крука.

"Аварийно-спасательные работы завершены в 25-этажном доме, пострадавшем от вражеской атаки", - говорится в сообщении.

Как отметил глава ГСЧС Сергей Крук, спасателям удалось эвакуировать из дома 24 человека. К сожалению, пять человек погибли.

Ракетный удар по Киеву

Российская оккупационная армия ночью, 24 июня, атаковала столицу Украины. Обломки сбитых вражеских целей повредили многоэтажку в Соломенском районе Киева. В результате в 25-этажном здании были повреждены квартиры на 16, 17, 18 и 19 этажах. Также повреждения получили и около 40 автомобилей, которые были припаркованы на стоянке в момент попадания обломков ракеты.

В ту ночь в воздушном пространстве возле столицы ПВО ВСУ было сбито более 20 российских ракет. Всего же оккупанты для атаки по Украине использовали 51 ракету и 2 ударных дрона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧС ракетна атака Киев
NEWS
ВСУ продвинулись на 600-1000 метров. Череватый рассказал о ситуации под Бахмутом
ВСУ продвинулись на 600-1000 метров. Череватый рассказал о ситуации под Бахмутом
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Готовимся к возможным ударам по энергетике осенью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Готовимся к возможным ударам по энергетике осенью