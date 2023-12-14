Вечная память. Вебсервисы и технологии, "умершие" в 2023 году

Twitter

Социальная сеть микроблогов Twitter была создана Джеком Дорси в 2006 году. Уже вскоре бренд приобрел популярность во всем мире.

В августе 2021 года Twitter обнародовал обновленный дизайн с измененными цветами и новым шрифтом Chirp.

Однако уже в апреле 2022 года миллиардер Илон Маск получил согласие на приобретение соцсети и начал процесс оформления соглашения.

29 октября 2022 года Twitter официально был куплен скандальным предпринимателем, а 31 октября он распустил совет директоров компании и начал внедрение существенных изменений.

23 июля 2023 года Маск анонсировал новый логотип Twitter - без всемирно-известной голубой птички.

Птичку буквально "уничтожили" (скриншот: wikipedia.org)

Уже на следующий день логотип компании был изменен на стилизованную латинскую букву "Х". Кроме того, соцсеть перемещается на адрес x.com.

Теперь бренд соцсети "украшает" буква Х (скриншот: wikipedia.org)

Маск объяснил, что все эти изменения связаны с его желанием создать новый бренд. Итак, Twitter, по сути, прекратил свое существование.

Omegle

Omegle - онлайн-чат, дававший людям возможность анонимно общаться с совершенно случайным собеседником (он был подписан как "Stranger" - незнакомец).

Сервис создал 18-летний американец Leif K-Brooks и запустил весной 2009 года. Он позволял общаться как в текстовом формате, так и посредством вебкамеры.

Если человек указывал собственные интересы, алгоритмы сайта "подбирали" для него собеседника с такими же (или подобными) "параметрами".

С 2013 года сервис начал цензурировать общение, чтобы уберечь пользователей от ненормативной лексики и неправомерного поведения.

8 ноября 2023 года Leif K-Brooks объявил о закрытии сайта Omegle в связи с финансовыми и психологическими проблемами.

На сайте осталось только обращение учредителя (скриншот: omegle.com)

Apollo for Reddit

Apollo - популярное приложение для iOS, созданное Кристианом Селигом.

С 2015 года оно позволяло пользователям посещать платформу для общения и обмена контентом Reddit и удобно пользоваться ее преимуществами.

Однако с 1 июля 2023 года Reddit решил взимать с разработчиков непомерно высокую плату за доступ к своим данным (API), поэтому приложение вынуждено было прекратить свое существование.

Селиг уточнил, что ему было "предоставлено минимум времени, чтобы подготовиться к переменам" и пообещал вернуть пользователям средства за время подписки, оставшееся до завершения работы программы.

Приложение больше не работает (скриншот: apps.apple.com)

Apple Lightning

Lightning - собственная компьютерная шина и коннектор питания, созданные и разработанные Apple Inc.

Разъем Lightning был представлен и введен в эксплуатацию осенью 2012 года.

Он содержит чип проверки подлинности, что существенно усложнило производство посторонних совместимых аксессуаров без одобрения Apple.

Немного позже Европейский парламент принял закон, которым обязал производителей делать все смартфоны и планшеты "совместимыми".

Несмотря на упорную "борьбу", 30 октября 2018 Apple объявила, что их новый ассортимент моделей iPad Pro заменит порты Lightning на USB-C, совместимые с другими гаджетами.

iPhone 15 и AirPods Pro также получили разъемы типа USB-C. Итак, когда люди перестанут использовать Apple Lightning - всего лишь вопрос времени.

Со временем подделывать Lightning-USB все же научились (скриншот: support.apple.com)

DVD-диски от Netflix

18 апреля 2023 года американский провайдер медийных услуг и продюсерская компания Netflix Inc. объявила о прекращении одного из предоставляемых сервисов - отправке подписчикам DVD-дисков.

Исполнительный директор компании Тед Сарандос отметил, что деятельность подразделения DVD.com (который предоставлял DVD-диски в аренду пользователям) прекращается "после невероятных 25 лет".

По его словам, последняя партия дисков должна была быть отправлена людям 29 сентября этого года.

"Эти знаковые красные конверты изменили подход людей к просмотру шоу и фильмов дома. Они проложили путь для перехода к потоковой передаче... Это было честью для нас - делиться киновечерами с нашими DVD-участниками в течение столь длительного времени", - добавил предприниматель.

DVD-диски - целая эпоха (скриншот: about.netflix.com)