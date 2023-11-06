В Украине заработал закон о запрете салютов и петард

В Украине сегодня, 6 ноября, вступил в силу закон о запрете использования и распространения большинства салютов, фейерверков и петард.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий закон №7438 и Facebook народного депутат, заместителя председателя комитета по Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Евгении Кравчук.

Данный проект закона был инициирован президентом Владимиром Зеленским на период военного положения в Украине. Документ также был одобрен Радой в апреле, и подписан главой государства в мае.

Тогда же заработали нормы о запрете на использование и продажу фейерверков, в частности салютов и петард (кроме фейерверков класса F1, имеющих очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума, не превышающий 60 дБ).

А через шесть месяцев, то есть уже с сегодняшнего дня, вступили в силу нормы об уменьшении шума.

Что именно теперь под запретом

С 6 ноября в Украине запрещается использование фейерверков (пиротехнических изделий, предназначенных для использования во время развлекательных мероприятий) классов F2, F3, F4;

продажа и/или передача любым способом фейерверков классов F2, F3, F4;

продажа и/или передача любым способом фейерверков класса F1, лицам, не достигшим 16-летнего возраста.

Наказание для нарушителей

Напомним, что в Украине во время военного положения в отношении нарушителей запрета на использование салютов, фейерверков и петард применяются санкции как административного, так и уголовного характера.

Так, например, недавно в Чернигове пьяная пара запускала фейерверки, и теперь им грозит 5 лет тюрьмы.

А 24 августа, в праздник День независимости, в Киеве мужчина запустил салют из многоэтажки, а затем после задержания поразил правоохранителей своими оправданиями.