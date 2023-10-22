ua en ru
Вс, 22 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Выбитые зубы и порванная губа: известная украинская певица потеряла сознание во время съемок мюзикла

Воскресенье 22 октября 2023 15:00
UA EN RU
Выбитые зубы и порванная губа: известная украинская певица потеряла сознание во время съемок мюзикла NAVKA (фото: instagram.com/navka.ua)
Автор: Иванна Пашкевич

Известная украинская певица потеряла сознание во время съемок мюзикла. Как следствие - выбитые зубы и порванная губа.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы NAVKA.

Что произошло с певицей NAVKA

Так, во время съемок мюзикла "Меч единства", состоявшихся в Одессе, певице Марине Тимофейчук, известной под псевдонимом NAVKA, стало плохо. Она упала в обморок и упала на камни.

Соответствующими фотографиями звезда поделилась в своем блоге.

Выбитые зубы и порванная губа: известная украинская певица потеряла сознание во время съемок мюзиклаВыбитые зубы и порванная губа: известная украинская певица потеряла сознание во время съемок мюзикла

Певица NAVKA травмировалась на съемках (фото: instagram.com/navka.ua)

"Порвана губа и выбиты три передних зуба. Такая цена съемок мюзикла "Меч единства". На такой поворот я не рассчитывала… Потеряла после съемок сознание и упала на камень… зубами… Через час рыданий, полных ладоней крови, и полного рта зубов, которые плавали среди крови, - никто так и не выполнил моей просьбы и не разбудил меня, а я так надеялась, что это только сон. Но этот ужас оказался реальностью…" - поделилась знаменитость.

Выбитые зубы и порванная губа: известная украинская певица потеряла сознание во время съемок мюзикла

Певица NAVKA травмировалась на съемках (фото: instagram.com/navka.ua)

К слову, история, заложенная в сюжете "Меча единства", представляет собой эпическую драму нашей нации, простирающуюся сквозь многие века, начиная с древних эпох и достигая современной борьбы за независимость Украины.

Этот проект воплощается в жизнь силами волонтеров.

Напомним, недавно мы рассказывали, что Таисия Повалий пожаловалась россиянам на хирурга, изуродовавшего ей лицо.

Читайте РБК-Украина в Google News
співаки звезды шоу-бизнеса