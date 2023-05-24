Viber предупреждает: мошенники атакуют! Как защитить свои личные данные

Как уберечься от мошенников в Viber

Если вы получили ссылку в чате на неизвестный сайт от незнакомого адресата или с подозрительным текстом сообщения - не переходите по ней. К примеру, если в групповом чате вам поступило сообщение со ссылкой на перечисление средств по новой программе помощи, следует проверить эту информацию на посторонних источниках (новостные сайты, порталы государственных органов и т.п.).

Официальные волонтерские инициативы будут всегда объявлены на страницах учреждений в сети, а об отдельных собраниях даже писали в новостях. Ссылки от мошенников могут перевести вас сразу на форму перевода средств.

Если вы проверили информацию и сбор, фонд или программа действительно существуют - повторно внимательно просмотрите все детали в сообщении и на сайте, куда ведет ссылка. Погрешность в написании названия может свидетельствовать о том, что перед вами мошенническая ловушка.

Доверяйте информации только из проверенных источников или знакомых адресатов. В случае, если вы получили уведомление от неизвестной вам организации, проверьте ее профиль. Мошенники нередко представляются компаниями, чтобы выманить платежные данные у адресата. Чтобы добавить правдоподобность своей схеме, злоумышленники ставят на фото аккаунта логотип организации, а вместо имени - ее название.

Обратите внимание на отметку профиля - организации, официально зарегистрированные в Viber, имеют "голубую птичку" возле названия и содержат активную ссылку на сайт в описании.

Проверьте информацию об организации в Интернете. У каждой действующей компании или фонда скорее всего будет сайт, который появится на первой же странице результатов поиска. Также на порталах обычно указаны ссылки на социальные сети и мессенджеры компаний, поэтому легко проверить, кто именно вам пишет - фейк или официальный представитель.

Если вы хотите безопасно перевести деньги на помощь, лучше пользоваться реквизитами на официальных сайтах или приобщиться к сбору от людей, которых вы знаете лично. Не перечисляйте денежные средства по ссылке от неизвестных контактов.

Никогда не делитесь персональной информацией в чате и по телефону. Ни в коем случае не передавайте свои платежные данные, номера документов, какую-либо конфиденциальную информацию третьим лицам - так вы обезопасите себя и свои деньги от мошенников.

Какой информации никогда нельзя делиться

Контактные данные

Не указывайте номер телефона, домашний адрес или адрес прописки, электронную почту на подозрительных сайтах и не передавайте эту информацию неизвестным контактам без необходимости.

Платежные данные

Никогда не вводите данные ваших карт (номер карты и счета, срок действия карты, CVV-код, пароль от банковского приложения и PIN) на подозрительных сайтах и не передавайте их третьим лицам.

Данные документов

Не сообщайте номер паспорта, ИНН и какие-либо данные из документов, о которых может запросить неизвестный контакт.

Локация

Никогда не делитесь геолокацией с незнакомцами, которые могут спросить это в чате. Также стоит придирчиво относиться к вопросам о том, где вы будете через час, завтра и т.д.

Пароли и кодовые слова

Никому и никогда не передавайте эти данные (в частности, ответы, которые вы указываете при регистрации счета в банке - девичья фамилия, имя домашнего животного и т.п.).