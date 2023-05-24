Viber предупреждает: мошенники атакуют! Как защитить свои личные данные

В последнее время в Украине снова активизировались мошенники. Преимущественно они пытаются выманивать наши деньги или персональные данные с помощью подозрительных сообщений и звонков в социальных сетях и мессенджерах - чаще всего в Viber, Facebook или WhatsApp.
С началом полномасштабного вторжения в арсенал мошенников добавилась еще одна схема: кроме привычных приемов, они, в частности, наживаются на фейковых благотворительных и волонтерских сборах.
Как не попасть на крючок мошенников, какой информацией никогда нельзя делиться и как распознать преступника, рассказали в пресс-службе Rakuten Viber.
Если вы получили ссылку в чате на неизвестный сайт от незнакомого адресата или с подозрительным текстом сообщения - не переходите по ней. К примеру, если в групповом чате вам поступило сообщение со ссылкой на перечисление средств по новой программе помощи, следует проверить эту информацию на посторонних источниках (новостные сайты, порталы государственных органов и т.п.).
Официальные волонтерские инициативы будут всегда объявлены на страницах учреждений в сети, а об отдельных собраниях даже писали в новостях. Ссылки от мошенников могут перевести вас сразу на форму перевода средств.
Если вы проверили информацию и сбор, фонд или программа действительно существуют - повторно внимательно просмотрите все детали в сообщении и на сайте, куда ведет ссылка. Погрешность в написании названия может свидетельствовать о том, что перед вами мошенническая ловушка.
Доверяйте информации только из проверенных источников или знакомых адресатов. В случае, если вы получили уведомление от неизвестной вам организации, проверьте ее профиль. Мошенники нередко представляются компаниями, чтобы выманить платежные данные у адресата. Чтобы добавить правдоподобность своей схеме, злоумышленники ставят на фото аккаунта логотип организации, а вместо имени - ее название.
Если вы хотите безопасно перевести деньги на помощь, лучше пользоваться реквизитами на официальных сайтах или приобщиться к сбору от людей, которых вы знаете лично. Не перечисляйте денежные средства по ссылке от неизвестных контактов.
Никогда не делитесь персональной информацией в чате и по телефону. Ни в коем случае не передавайте свои платежные данные, номера документов, какую-либо конфиденциальную информацию третьим лицам - так вы обезопасите себя и свои деньги от мошенников.
Контактные данные
Не указывайте номер телефона, домашний адрес или адрес прописки, электронную почту на подозрительных сайтах и не передавайте эту информацию неизвестным контактам без необходимости.
Платежные данные
Никогда не вводите данные ваших карт (номер карты и счета, срок действия карты, CVV-код, пароль от банковского приложения и PIN) на подозрительных сайтах и не передавайте их третьим лицам.
Данные документов
Не сообщайте номер паспорта, ИНН и какие-либо данные из документов, о которых может запросить неизвестный контакт.
Локация
Никогда не делитесь геолокацией с незнакомцами, которые могут спросить это в чате. Также стоит придирчиво относиться к вопросам о том, где вы будете через час, завтра и т.д.
Пароли и кодовые слова
Никому и никогда не передавайте эти данные (в частности, ответы, которые вы указываете при регистрации счета в банке - девичья фамилия, имя домашнего животного и т.п.).
Раньше мы рассказывали, как работает самая популярная схема обмана в социальных сетях.
Читайте также, как защитить свои деньги от злоумышленников во время войны.