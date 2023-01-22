А вы знали, что не все летучие мыши сосут кровь? Как выглядит настоящее животное-вампир

Летучие мыши – удивительные создания, с которыми мы пересекаемся очень редко. Однако относительно них существует много предубеждений, в том числе мнение, что они – опасные животные-вампиры. Но это не совсем так.

Как выглядит тот самый легендарный вампир – в материале Styler ниже.

Чем на самом деле питаются летучие мыши?

Летучие мыши живут почти по всему миру, кроме холодных районов. Их насчитывается более тысячи видов, большинство из которых питаются насекомыми.

Таким образом, животные несут пользу сельскому хозяйству, уничтожая массу вредителей.

Некоторые из них едят фрукты и даже пьют цветочный нектар, как колибри.

Единственный вид – вампир

Обитают эти вампиры в Южной, Центральной Америке, а также в Мексике. Животное очень маленькое – длина тела всего 8 сантиметров. Вампиры имеют длинные остроконечные уши и острые зубы, которыми они незаметно кусают спящую жертву.

Летучая мышь-вампир (фото: Википедия)

Интересно, что слюна вампира имеет особое вещество-антикоагулянт. Он не дает крови сворачиваться.

Летучие мыши-вампиры часто кусают домашний скот – коров и свиней, разнося таким образом бешенство.

Так питаются вампиры (фото: Википедия)