Вы его не узнаете! Как выглядит главный красавчик из "Тайн Смолвиля" (фото)

Том Уэллинг родился 26 апреля 1977 года. В старших классах увлекался спортом, в частности бейсболом и баскетболом. Его отец занимал руководящую должность в General Motors, однако сам Том не проявлял интереса к техническим или управленческим специальностям и некоторое время работал строителем.

Однако судьба имела для него другие планы. В 1998 году, через три года после окончания школы, он привлек внимание профессионального фотографа, который увидел в нем модельный потенциал и предложил попробовать себя в индустрии.

Том решил не упускать шанс, и это было правильное решение - уже через два года он стал лицом таких брендов, как Tommy Hilfiger, Abercrombie & Fitch, Calvin Klein, параллельно снимаясь во второстепенных ролях в кино и сериалах.

А в 2001 году состоялся его настоящий взлет - он получил главную роль в сериале "Тайны Смолвиля", которая сделала его звездой. Брюнет с выразительным взглядом и чувственными губами покорил сердца миллионов поклонниц.

Том Уэллинг (кадр из фильма "Тайны Смолвиля")

После культового сериала Том Веллинг не оставил актерскую карьеру. Он сыграл лейтенанта полиции Лос-Анджелеса Маркуса Пирса в сериале "Люцифер", а также появился в "Бэтвумен" и "Судье Эми". Кроме того, актер исполнил роль Сэмуэля Кэмпбелла в шоу "Винчестеры".

Уэллинг также снимался в кино: его можно увидеть в фильмах "Оптом дешевле" и его сиквеле, а также в лентах "Туман" и "День драфта".

Том Уэллинг (фото: instagram.com/tomwelling)

Сейчас актер ведет подкаст "TalkVille" вместе с Майклом Розенбаумом, который сыграл Лекса Лютора в "Тайнах Смолвиля".

Том не скрывает желания продолжить историю культового сериала, однако пока не получил поддержки от Warner Brothers.

Том Уэллинг (фото: instagram.com/tomwelling)

А недавно его арестовали за управление автомобилем в состоянии опьянения. Инцидент произошел после полуночи на одной из парковок в Калифорнии.

Предполагается, что уровень алкоголя в крови Веллинга равнялся или превышал допустимую норму.

Том Уэллинг (фото: instagram.com/tomwelling)