5 вредных ингредиентов в шоколаде: один из них вызывает зависимость
Шоколад - любимый десерт миллионов, соблазн, перед которым трудно устоять. Эксперты предупреждают - некоторые ингредиенты, содержащиеся в составе шоколада, могут быть не только вредными для здоровья, но и вызвать настоящую зависимость.
О каких составляющих шоколада идет речь - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Рафинированный сахар
Первым и, пожалуй, самым очевидным вредным ингредиентом является рафинированный сахар. Он является основным компонентом большинства видов шоколада, особенно молочного и белого. Чрезмерное потребление сахара связано с целым рядом проблем: от лишнего веса и кариеса до повышенного риска развития диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, резкие скачки уровня сахара в крови могут приводить к перепадам настроения и чувству усталости.
Гидрогенизированные жиры
Еще один опасный ингредиент, который часто встречается в дешевом шоколаде - это гидрогенизированные растительные жиры или трансжиры. Их добавляют для удешевления производства и придания шоколаду более твердой текстуры и длительного срока хранения. Трансжиры повышают уровень "плохого" холестерина в крови и снижают уровень "хорошего", что значительно увеличивает риск развития сердечных заболеваний, инсульта и других проблем с сердечно-сосудистой системой. К счастью, многие производители сейчас отказываются от использования трансжиров, но все равно стоит внимательно читать состав.
Пальмовое масло
Пальмовое масло является довольно противоречивым ингредиентом. С одной стороны, оно является натуральным растительным жиром. С другой - его чрезмерное потребление также может негативно влиять на уровень холестерина в крови. Кроме того, производство пальмового масла часто связано с экологическими проблемами, такими как вырубка лесов. В шоколаде пальмовое масло используется для улучшения текстуры и предотвращения таяния при комнатной температуре.
Искусственные ароматизаторы и красители
Некоторые производители, особенно при изготовлении дешевых шоколадных изделий, могут использовать искусственные ароматизаторы (например, ванилин) и красители для имитации вкуса и цвета настоящего шоколада. Эти химические вещества могут вызвать аллергические реакции, головные боли и другие неприятные симптомы у чувствительных людей. Лучше отдавать предпочтение шоколаду с натуральными ингредиентами.
Сахар (сахароза)
И вот мы подошли к главному "виновнику" - сахару, который в больших количествах содержится в большинстве видов шоколада. Именно сахар является тем ингредиентом, который может вызвать настоящую зависимость. Употребление сладкого стимулирует выброс дофамина в мозге - нейромедиатора, связанного с ощущением удовольствия и вознаграждения. Этот механизм похож на действие наркотических веществ, хотя и в менее интенсивной форме. Регулярное потребление большого количества сахара может привести к формированию привычки, когда человек испытывает постоянную потребность в сладкой "дозе" для получения удовольствия. Это может проявляться в неконтролируемом желании съесть шоколадку, даже если нет чувства голода, а также в чувстве раздражения и дискомфорта при отказе от сладкого.
Как выбрать полезный шоколад?
Чтобы минимизировать негативное влияние шоколада на здоровье, стоит придерживаться нескольких простых правил:
Выбирайте темный шоколад
Он содержит меньше сахара и больше полезных какао-бобов, которые являются источником антиоксидантов.
Внимательно читайте состав
Убедитесь, что на первых местах в списке ингредиентов находятся какао-бобы, какао-масло и сахар (в небольшом количестве). Избегайте шоколада с гидрогенизированными жирами, большим количеством пальмового масла, искусственными ароматизаторами и красителями.
Контролируйте порции
Даже качественный темный шоколад следует употреблять в умеренных количествах.
Обращайте внимание на содержание сахара
Выбирайте шоколад с как можно меньшим содержанием сахара.
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В материале использованы следующие источники - ВОЗ, American Heart Association, Mayo Clinic, Harvard T.H. Chan School of Public Health.
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