Вы уверены, что делаете это правильно? Вот как нужно на самом деле белить деревья

Зачем нужно белить деревья

Побелка деревьев совершается не для лучшего внешнего вида, а исключительно по необходимости. Именно таким образом мы защищаем деревья от всевозможных вредителей.

После зимы вместе с растениями просыпаются также и насекомые, которые начинают активно искать себе пищу. Они могут причинить вред деревьям и поставить под угрозу весь будущий урожай.

Многие дачники наносят известь легкими мазками, которые не достигают по высоте и одного метра. Но такая защита ваши деревья не спасет, а ваше время на побелку будет потрачено впустую.

Как правильно белить деревья

Для того чтобы обезопасить дерево от воздействия внешних факторов, на кору дерева нужно нанести защитное средство по всей высоте штамба и на половину нижнего скелетного яруса веток.

То есть - наносим известь на весь ствол дерева до начала разветвления первых веток снизу. А потом - до половины нижних веток.

Высота покрытия у каждого дерева может быть индивидуальной, и она зависит только от того, где у дерева начинается первый ярус веток.

Поэтому одно дерево на вашем участке может быть выбеленное до половины, а другое - значительно выше. Стоит ориентироваться не на внешний вид, а именно на защите вашего дерева.

Вот так выглядит правильна побелка деревьев (фото:freepik.com)

Важные нюансы о побелке деревьев

Наносить известь нужно только в сухую и ясную погоду. На влажный ствол раствор наносить нельзя.

Перед побелкой нужно дерево подготовить и желательно это делать сразу после дождя, когда ствол влажный. Снимите старую кору, загрязненные участки, проросший мох. Иначе побелка не будет держаться весь сезон или защита станет менее эффективной.

Почистить дерево можно с помощью обычной кухонной губки. А вот металлические губки брать не стоит - вы можете поранить дерево. Пройдитесь легкими движениями по поверхности ствола, и вся ненужная кора сама отвалится. Удалите все образования мха.

Потом дайте стволу полностью высохнуть и наносите специальный раствор для защиты дерева.