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Чем опрыскивать деревья весной, чтобы защитить от вредителей: советы садоводам

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Четверг 16 марта 2023 09:52
Чем опрыскивать деревья весной, чтобы защитить от вредителей: советы садоводам Как защитить сад от вредителей весной (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Весной после зимней спячки начинают просыпаться садовые и огородные вредители. Если вовремя не защитить от них деревья, они пострадают и не смогут приносить щедро плоды. Поэтому как только пригрело солнышко, беритесь за работу!

Как правильно защитить свой сад насекомых - читайте ниже в материале Styler.

Первое опрыскивание

Оно является самым важным среди всех, поэтому этому опрыскиванию следует уделить как можно больше внимания. Проводить его следует тогда, когда на деревьях появятся первые почки, а температура еще не поднялась выше 4 градусов.

Для первого опрыскивания можно использовать препараты крепкой концентрации, поскольку деревья еще не проснулись по полной. Хорошим вариантом станет бордоская смесь из извести и сульфата меди, которая поможет оградить деревья от грибка.

Если будете покупать в магазине, выбирайте 3-процентный раствор.

Альтернативой бордоской жидкости есть раствор железного купороса. Концентрацию раствора следует подбирать в зависимости от степени заражения деревьев. Чтобы уберечь цветы от возможных поздних заморозков, можно добавить в смесь медный купорос. Таким образом вы безопасно для растения отсрочите появление почек.

Второе опрыскивание

После первой обработки нужно определенное время подождать и дать защите подействовать. Знаком для применения второго опрыскивания станет рост почек на ветвях, они начнут принимать форму конуса.

Однако со второй обработкой есть нюансы: ее следует делать с учетом индивидуального развития каждого растения. Кроме того, в этом случае можно применить несколько средств для более широкого спектра действий.

Выбирая составляющие для раствора, внимательно читайте инструкцию и обращайте внимание на то, пригодны ли вещества для смешивания и использования при разных температурах.

Несколько главных советов

  • Используйте различные действенные вещества на всех этапах обработки, чтобы сделать невозможным появление любых вредителей.
  • Опрыскивайте своевременно в зависимости от погодных условий и фаз развития каждого растения.
  • Обрабатывайте растение полностью сверху вниз. Не забывайте об участке вокруг ствола.
  • Не жалейте раствор во время обработки.
  • Старайтесь не использовать вещества, вредящие насекомым-опылителям.

Раньше мы рассказывали, какие семена нужно замачивать перед тем, как сажать.

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