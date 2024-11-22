А вы умеете отказывать? Вот, как быстро научиться говорить "нет" и никого не обидеть
Умение вовремя сказать "нет" может сэкономить человеку кучу времени, нервов и ресурсов. Но большинство людей, к сожалению, не умеют отказывать по разным причинам: кто-то не хочет обидеть, кто-то не знает, как это сделать вежливо.
Как научиться отказывать и говорить "нет" так, чтобы на вас не обиделись, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на советы ресурса "Як ти".
Мы часто делаем выбор и иногда себе во вред, особенно, когда не решаемся сказать "нет". И хотя разумом мы понимаем, что должны отказаться, но есть несколько нюансов:
- Надо знать, когда, кому и в чем отказать
- Знать, как вежливо это сделать
- Справиться с волнением о том, что отказ может оскорбить других
И это нормально, потому что навык отказывать развивается со временем. Поэтому стоит учиться это делать с маленьких шагов - в комфортных ситуациях. К примеру, отказать друзьям в походе в кино, если вам не хочется идти на этот фильм или в это время. Это нужно, чтобы вы постепенно начали чувствовать уверенность.
Чтобы упростить решение, можно задать себе следующие вопросы:
- Есть ли у меня время, силы и деньги для этого сейчас?
- Соответствует ли это моим ценностям?
- Я действительно этого хочу?
- Я соглашаюсь, потому что на самом деле боюсь последствий моего отказа?
Главные правила отказа такие:
- Старайтесь говорить "нет" четко, без всяких слов "посмотрим", "ну возможно" - не давайте лишнюю надежду.
- Выражайте благодарность за предложение (если вы благодарность действительно чувствуете)
- Если хотите, объясняйте, почему вы отказываете
- Можете предложить альтернативу или другой способ решения вопроса
Какие фразы при отказе использовать лучше всего?
- Спасибо, но нет (Это не для меня)
- Спасибо за предложение, но я сейчас не могу
- Я не могу помочь вам с этим. Но если хотите, могу посоветовать, к кому обратиться
- Мне жаль, но я не имею на это времени
"Главное, что вы должны знать об отказах - твоего желания что-то не делать вполне достаточно, чтобы сказать "нет" и не объяснять, почему ты отказываешь", - подчеркивают эксперты.
Когда вы отважились отказать, помните, что вам не стоит чувствовать вину за отказ. Ибо "нет" другому человеку может означать "да" себе. А ваши потребности важны.
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