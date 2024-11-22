ua en ru
Пт, 22 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

А вы умеете отказывать? Вот, как быстро научиться говорить "нет" и никого не обидеть

Пятница 22 ноября 2024 20:20
UA EN RU
А вы умеете отказывать? Вот, как быстро научиться говорить "нет" и никого не обидеть Как легко научиться говорить "нет" и не бояться кого-то обидеть (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Умение вовремя сказать "нет" может сэкономить человеку кучу времени, нервов и ресурсов. Но большинство людей, к сожалению, не умеют отказывать по разным причинам: кто-то не хочет обидеть, кто-то не знает, как это сделать вежливо.

Как научиться отказывать и говорить "нет" так, чтобы на вас не обиделись, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на советы ресурса "Як ти".

Мы часто делаем выбор и иногда себе во вред, особенно, когда не решаемся сказать "нет". И хотя разумом мы понимаем, что должны отказаться, но есть несколько нюансов:

  • Надо знать, когда, кому и в чем отказать
  • Знать, как вежливо это сделать
  • Справиться с волнением о том, что отказ может оскорбить других

И это нормально, потому что навык отказывать развивается со временем. Поэтому стоит учиться это делать с маленьких шагов - в комфортных ситуациях. К примеру, отказать друзьям в походе в кино, если вам не хочется идти на этот фильм или в это время. Это нужно, чтобы вы постепенно начали чувствовать уверенность.

Чтобы упростить решение, можно задать себе следующие вопросы:

  • Есть ли у меня время, силы и деньги для этого сейчас?
  • Соответствует ли это моим ценностям?
  • Я действительно этого хочу?
  • Я соглашаюсь, потому что на самом деле боюсь последствий моего отказа?

Главные правила отказа такие:

  • Старайтесь говорить "нет" четко, без всяких слов "посмотрим", "ну возможно" - не давайте лишнюю надежду.
  • Выражайте благодарность за предложение (если вы благодарность действительно чувствуете)
  • Если хотите, объясняйте, почему вы отказываете
  • Можете предложить альтернативу или другой способ решения вопроса

Какие фразы при отказе использовать лучше всего?

  • Спасибо, но нет (Это не для меня)
  • Спасибо за предложение, но я сейчас не могу
  • Я не могу помочь вам с этим. Но если хотите, могу посоветовать, к кому обратиться
  • Мне жаль, но я не имею на это времени

"Главное, что вы должны знать об отказах - твоего желания что-то не делать вполне достаточно, чтобы сказать "нет" и не объяснять, почему ты отказываешь", - подчеркивают эксперты.

Когда вы отважились отказать, помните, что вам не стоит чувствовать вину за отказ. Ибо "нет" другому человеку может означать "да" себе. А ваши потребности важны.

Раньше мы писали о том, какие 7 способов помогут приучить себя просыпаться рано.

А еще рассказывали о том, что нужно сделать, чтобы избавиться от синдрома "отложенной жизни".

Читайте РБК-Украина в Google News
Личность Характер человека
NEWS
Россия планировала на июнь наступление на Сумы и Харьков: источник в Генштабе раскрыл детали
Россия планировала на июнь наступление на Сумы и Харьков: источник в Генштабе раскрыл детали