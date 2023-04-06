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Вы что о**ели? В центре Киева мужчина угрожал парковщикам удостоверением Генпрокуратуры

Скандал с парковкой в Киеве (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве на Подоле мужчина нарушил ПДД, припарковавшись на остановке общественного транспорта. А когда вернулся, начал угрожать парковщикам и махать удостоверением Генпрокуратуры.

Видео с инцидентом появилось в Telegram-каналах.

Что произошло на самом деле

На кадрах видно, что водитель вернулся с покупками и обнаружил, что его "Опель" исчез. В это время коммунальщики как раз эвакуировали автомобиль другого нарушителя.

Водитель "Опеля" спросил, где его авто, а когда получил ответ - искать на штрафплощадке, начал показывать удостоверение, в котором указано, что он сотрудник Офиса Генерального прокурора.

И хотя коммунальщик объяснял, что закон для всех один, а автомобиль "прокурора" был припаркован с нарушением ПДД - на остановке общественного транспорта, водитель-нарушитель не успокаивался.

"Я не понял, вы что, вообще ох**ели, что ли?!" - восклицал разгневанный автовладелец, представившийся Закриничным Николаем Николаевичем.

Неадекват требовал у инспектора его номера телефона, чтобы разобраться с ним лично.

В итоге возмущенный Николай Закриничный сфотографировал инспектора и ушел куда-то вместе с фруктами, которые он все это время держал в руках.

Смотрите ниже полное видео с места происшествия:

Кем оказался Николай Закриничный

На старой версии сайта Генеральной прокуратуры Украины действительно можно найти информацию о Николае Закриничном.

Он указан как "комендант отдела эксплуатации зданий и сооружений и социального обеспечения управления материально-технического обеспечения Департамента информационных технологий документального и материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Украины".

Скриншот: old.gp.gov.ua

Ранее мы писали, что в Киеве заметили героя парковки на "котоджипе".

Также читайте, что водитель мусоровоза поиздевался над "героем парковки".

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скандалпарковкаКиев