Вы что о**ели? В центре Киева мужчина угрожал парковщикам удостоверением Генпрокуратуры

Что произошло на самом деле

На кадрах видно, что водитель вернулся с покупками и обнаружил, что его "Опель" исчез. В это время коммунальщики как раз эвакуировали автомобиль другого нарушителя.

Водитель "Опеля" спросил, где его авто, а когда получил ответ - искать на штрафплощадке, начал показывать удостоверение, в котором указано, что он сотрудник Офиса Генерального прокурора.

И хотя коммунальщик объяснял, что закон для всех один, а автомобиль "прокурора" был припаркован с нарушением ПДД - на остановке общественного транспорта, водитель-нарушитель не успокаивался.

"Я не понял, вы что, вообще ох**ели, что ли?!" - восклицал разгневанный автовладелец, представившийся Закриничным Николаем Николаевичем.

Неадекват требовал у инспектора его номера телефона, чтобы разобраться с ним лично.

В итоге возмущенный Николай Закриничный сфотографировал инспектора и ушел куда-то вместе с фруктами, которые он все это время держал в руках.

Смотрите ниже полное видео с места происшествия:

Кем оказался Николай Закриничный

На старой версии сайта Генеральной прокуратуры Украины действительно можно найти информацию о Николае Закриничном.

Он указан как "комендант отдела эксплуатации зданий и сооружений и социального обеспечения управления материально-технического обеспечения Департамента информационных технологий документального и материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Украины".

Скриншот: old.gp.gov.ua