Ви що о**їли? У центрі Києва чоловік погрожував паркувальникам посвідкою Генпрокуратури

В Києві на Подолі чоловік порушив ПДР, припаркувавшись на зупинці громадського транспорту. А коли повернувся, почав погрожувати паркувальникам і махати посвідкою Генпрокуратури.
Відео з інцидентом з'явилося в Telegram-каналах.
На кадрах видно, що водій повернувся з покупками і виявив, що його "Опель" зник. У цей час комунальники саме евакуювали авто іншого порушника.
Водій "Опеля" запитав де його авто, а коли отримав відповідь - шукати на штрафмайданчику, почав показувати посвідчення, в якому вказано, що він співробітник Офісу Генерального прокурора.
І хоча комунальник пояснював, що закон для всіх один, а авто "прокурора" було припарковане з порушенням ПДР - на зупинці громадського транспорту, водій-порушник не заспокоювався.
"Я не поняв, ви що, вообще ох**єлі, чи що?!" - вигукував розгніваний автовласник, який представився Закриничним Миколою Миколайовичем.
Неадекват вимагав в інспектора його номер телефону, щоб розібратися з ним особисто.
У підсумку, обурений Микола Закриничний сфотографував інспектора й пішов кудись разом із фруктами, які він весь цей час тримав у руках.
На старій версії сайту Генеральної прокуратури України дійсно можна знайти інформацію про Миколу Закриничного.
Він вказаний як "комендант відділу експлуатації будівель і споруд та соціального забезпечення управління матеріально-технічного забезпечення Департаменту інформаційних технологій‚ документального та матеріально-технічного забезпечення Генеральної прокуратури України".
Скриншот: old.gp.gov.ua
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