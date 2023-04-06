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Ви що о**їли? У центрі Києва чоловік погрожував паркувальникам посвідкою Генпрокуратури

Скандал з парковкою в Києві (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

В Києві на Подолі чоловік порушив ПДР, припаркувавшись на зупинці громадського транспорту. А коли повернувся, почав погрожувати паркувальникам і махати посвідкою Генпрокуратури.

Відео з інцидентом з'явилося в Telegram-каналах.

Що сталося насправді

На кадрах видно, що водій повернувся з покупками і виявив, що його "Опель" зник. У цей час комунальники саме евакуювали авто іншого порушника.

Водій "Опеля" запитав де його авто, а коли отримав відповідь - шукати на штрафмайданчику, почав показувати посвідчення, в якому вказано, що він співробітник Офісу Генерального прокурора.

І хоча комунальник пояснював, що закон для всіх один, а авто "прокурора" було припарковане з порушенням ПДР - на зупинці громадського транспорту, водій-порушник не заспокоювався.

"Я не поняв, ви що, вообще ох**єлі, чи що?!" - вигукував розгніваний автовласник, який представився Закриничним Миколою Миколайовичем.

Неадекват вимагав в інспектора його номер телефону, щоб розібратися з ним особисто.

У підсумку, обурений Микола Закриничний сфотографував інспектора й пішов кудись разом із фруктами, які він весь цей час тримав у руках.

Дивіться нижче повне відео з місця події:

Ким виявився Микола Закриничний

На старій версії сайту Генеральної прокуратури України дійсно можна знайти інформацію про Миколу Закриничного.

Він вказаний як "комендант відділу експлуатації будівель і споруд та соціального забезпечення управління матеріально-технічного забезпечення Департаменту інформаційних технологій‚ документального та матеріально-технічного забезпечення Генеральної прокуратури України".

Скриншот: old.gp.gov.ua

Раніше ми писали, що в Києві помітили героя парковки на "котоджипі".

Також читайте, що водій сміттєвоза познущався над "героєм парковки".

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скандалпарковкаКиїв