У Києві помітили героя парковки на "котоджипі": кумедні фото

У Києві помітили героя парковки на "котоджипі". Водій кинув свій позашляховик на тротуарі, допустивши ряд порушень, просто для того, щоб сходити за кавою.

Так, вранці 21 жовтня, позашляховик Great Wall Safe (Грейт Вол Сейф) хвацько заїхав задніми колесами на тротуар на одній з вулиці Мілютенко, що на Лісовому масиві.

З обладнаної під перевезення для тварин машини з номерами "КОТОДЖИП" вийшов молодий хлопець і попрямував до кав'ярні.

"Готель для кішок. Ні з ким залишити котика?" - такий напис красується на задньому склі незвичайного авто.

Фото: у Києві помітили героя парковки на "котоджипі" (Styler)

Зазначимо, що згідно з розділом 15 "Зупинка і стоянка" Правил дорожнього руху України ставити транспортні засоби біля тротуарів або інших місць з пішохідним рухом під кутом дозволяється тільки передньою частиною. Тобто таким чином, щоб вихлопи з глушника не були спрямовані в бік пішоходів. Виняток - підйоми, на них авто потрібно ставити тільки задньою частиною (пункт 15.5 ПДР).

Крім того, водій порушив пункт 15.9 (е) ПДР, згідно з яким Зупинка заборонена "ближче 30 м від посадочних майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а якщо їх немає - ближче 30 м від дорожнього знаку такої зупинки з обох сторін". На фото видно, що до знаку зупинки транспорту не більше 10 метрів.

Фото: у Києві помітили нахабного героя парковки (фото: Styler)