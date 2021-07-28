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У Києві водій сміттєвоза познущався над "героєм парковки" (фото)

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Київ, Середа 28 липня 2021 10:15
У Києві водій сміттєвоза познущався над "героєм парковки" (фото) Колаж РБК-Україна: У Києві водій сміттєвоза познущався над "героєм парковки"
Автор: Світлана Мащенко

У Києві водій сміттєвоза оригінально познущався над "героєм парковки", що заблокував йому під'їзд до майданчика для збору побутових відходів.

Про курйозний інцидент розповіли у Telegram-каналі Київ Оперативний.

"Коли водій сміттєвоза теж має почуття гумору", - підписано курйозне фото.

На кадрі видно, що водій легковика вирішив схитрувати і кинув авто навпроти навісу, куди мешканці будинків зносять сміття.

Водій сміттєвоза, який приїхав вночі вивантажувати відходи, мабуть, не зміг підібратися до точки. Тому він помстився - обклав "героя парковки" сміттєвими баками. На щастя для останнього - порожніми.

Автори фото нагадали, що відповідно до пункту 15.10 Правил дорожнього руху, забороняється стоянка автомобілів ближче 5 м від контейнерних майданчиків або контейнерів для збору побутових відходів.

У Києві водій сміттєвоза познущався над &quot;героєм парковки&quot; (фото)

Фото: у Києві водій сміттєвоза покарав "героя парковки" (t.me/KyivOperativ/78921)

Раніше ми писали, що у Києві авто на крутих номерах влаштувало "шашки" і потрапило в дорожньо-транспортну пригоду.

Також повідомлялося, що у Києві кур'єр Glovo влаштував бійку з водієм прямо посеред дороги.

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Герой парківки
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