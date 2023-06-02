Вы можете узнать размер своей будущей пенсии: как это сделать

Что нужно сделать

Сервис разработали специально для людей, желающих спрогнозировать свое пенсионное будущее и узнать ориентировочный размер пенсии по возрасту.

Следует учитывать, что "Пенсионный калькулятор" рассчитывает размер пенсии по возрасту в соответствии с моментом и нюансами, когда вы производите расчет. То есть, вполне возможно, что если в Украине появятся изменения для пенсионеров, сумма на калькуляторе не будет соответствовать действительности.

Также для определения заработной платы используются показатели зарплаты и средней зарплаты на момент проведения расчета. Поэтому расчет размера пенсии в краткосрочной перспективе будет более точным.

Для того чтобы воспользоваться услугой:

в личном кабинете на верхней панели выберите опцию "Пенсионный калькулятор";

проверьте или актуализируйте данные о себе;

выберите алгоритм расчета пенсии;

определите дату обращения;

нажмите кнопку "Сохранить и рассчитать", чтобы сосчитать сумму.

Результаты будут сохранены в вашем личном кабинете. Если появится необходимость, вы можете просмотреть их.