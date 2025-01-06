Вы будете удивлены. Названы 5 худших для здоровья завтраков, к которым мы привыкли

Какие 5 завтраков - не лучший выбор?

Зарегистрированный диетолог и автор книги "Как не есть ультраобработанные продукты Никола Ладлам-Рейн назвал 5 завтраков, которые не принесут организму никакой пользы.

Круассан с джемом

Если круассан с маслом является вашей ежедневной утренней привычкой, стоит это пересмотреть.

Эта комбинация состоит в основном из рафинированных углеводов с добавлением сахара и не содержит много белка или клетчатки.

Белок является главным, когда речь заходит об управлении вашим аппетитом и ускорении метаболизма. Именно он позволяет вам удерживать больше мышц и не позволяет жиру образовываться.

Это называется термическим эффектом, и исследования показали, что белок справляется с ним гораздо лучше, чем жир или углеводы. Так, около 25% калорий белка идет на переваривание, усвоение и сохранение питательных веществ из пищи.

Обычный круассан также содержит большое количество насыщенных жиров, чрезмерное количество которых может повысить уровень плохого холестерина.

Диетолог предлагает заменить сладкий круассан на сыр и помидор на тосте или мини-круассан с фруктовым салатом и йогуртом с семечками.

Вместо сладкого круассана выбирайте питательный с рыбой или ветчиной (фото: freepik.com)

Просто кофе

Никола говорит, что хотя черный кофе имеет низкое содержание калорий и обеспечивает быстрый заряд энергии благодаря кофеину, "напиток сам по себе не содержит важных питательных веществ".

Употребление кофе натощак также может раздражать слизистую оболочку желудка, потенциально приводя к кислотному рефлюксу или дискомфорту.

Латте или капучино вряд ли будет достаточно для замены еды. Вы останетесь голодными и вскоре снова захотите есть.

Подслащенный кофе, например ароматизированный латте, может иметь значительное содержание сахара и калорий, не обеспечивая длительного ощущения сытости или питания.

"Это может привести к быстрому скачку и дальнейшему падению уровня сахара в крови, из-за чего вскоре вы почувствуете усталость или голод", - говорит Никола.

Кофе налегке - не лучший выбор для завтрака (фото: freepik.com)

Бутерброд с беконом

Употребление слишком большого количества обработанного мяса, например бекона или сосисок, вероятно, повышает риск рака кишечника и повышает риск высокого кровяного давления из-за высокого уровня соли.

Вместо бекона диетолог предлагает более постные варианты, такие как яйца или копченый лосось. Сочетайте с овощами и цельнозерновым хлебом, чтобы добавить клетчатки и питательных веществ.

Сладкие хлопья

Сладкие хлопья, такие как глазированные или шоколадные варианты, следует есть лишь изредка.

Чрезмерное потребление сахара связывают с увеличением веса, диабетом 2 типа и болезнями сердца.

"Выбирайте крупы с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием сахара, такие как овсяная каша, отрубные хлопья, измельченная пшеница или мюсли без добавления сахара. Они обеспечивают медленное высвобождение энергии, а клетчатка поддерживает пищеварение", - сообщил специалист.

Хлопья лучше заменить цельными кашами (фото: freepik.com)

Кусочек фрукта

Фрукты содержат много питательных веществ, но это прежде всего источник углеводов, но могут привести к быстрому всплеску энергии, оставляя вас голодными вскоре, если их есть отдельно.

Вместо этого сочетайте ваши любимые блюда - яблоки, груши, ягоды или цитрусовые - с белками и жирами.

Добавьте орехи, семена или ореховое масло - смешайте с греческим йогуртом или сыром или смешайте в смузи с молоком и авокадо.