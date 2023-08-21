Топ советов, которые гарантировано вам помогут выбрать вкусный и спелый арбуз

Сезон арбузов в Украине в самом разгаре и на рынках уже много этого вкусного и сладкого фрукта. Выбрать качественный и спелый арбуз довольно сложно и попробовать на вкус его можно уже только дома.

Но с помощью этих советов вы гарантировано купите сладкий, спелый и хороший арбуз. Что нужно знать перед покупкой - читайте ниже.

Когда покупать

Арбузы в наших областях созревают в среднем к середине августа. Во многом дозревание этого фрукта зависит от погоды, но после 20 августа и в течение всего сентября арбузы можно смело покупать.

Большой или маленький?

Вкус арбуза от его размера совершенно не зависит и сладким может оказаться и маленький - до 5 кг, и большой - от 10 кг. В большом арбузе будет больше жидкости, а значит - он будет более сочным.

Цвет спелого арбуза

Окраска арбуза должна быть насыщенной и контрастной. Полоски должны быть четкими, а не размытыми. Чем они темнее - тем больше шансов на то, что ягода спелая и сочная.

Хвостик арбуза

Обязательно обратите внимание на хвостик. Именно он помогает определить качество арбуза. Если хвостик полностью срезан - идите к другому продавцу, так как это может быть попыткой скрыть качество фрукта.

Если хвостик совсем сухой, то арбуз был давно сорван с бахчи и долго путешествовал. Но чаще всего засохший хвостик указывает на спелость.

Если же хвостик мокрый, зеленый, темно-зеленый, свежесрезанный - перед вами недозревший арбуз, который слишком рано убрали с поля.

Постучите по арбузу

Корка должна быть твердая и упругая. Попробуйте подцепить ее ногтем - если вам это не удалось, то арбуз спелый. Коричневатая и влажная корка - у невкусных арбузов.

Возьмите арбуз и положите на одну руку. Потом шлепните по нему или постучите - он должен резонировать на вторую руку. Звук должен быть звонкий. Если звук глухой или плоский - арбуз перезрел.

Мальчик или девочка

Все арбузы условно делят на "мальчиков" и "девочек". В "девочках" меньше косточек и они более сладкие. У "мальчиков" более выпуклый низ, а кружочек маленький. У "девочек" низ плоский, а кружочек широкий.

Пятно

Во время дозревания арбузы лежат на земле и пятно появляется там, где он соприкасался с поверхностью. Пятно есть почти на всех арбузах, оно отличается от остального окраса. Цвет пятна у сочного и спелого арбуза - насыщенно желтый или темно-оранжевый.

Если пятно светло-желтое или белое - этот арбуз не дозревший и не сладкий.

Жилки в мякоти

Если продавец готов вырезать треугольник и вам показать - соглашайтесь. Обратите внимание на жилки - они не должны быть желтые или белые. У спелого и сладкого арбуза мякоть однородная. А вот ярко заметные жилки указывают на то, что ягода не самого лучшего качества.