Вы будете удивлены! Эксперт объяснил, какие овощи более вредны - тепличные или консервированные

Зимой многие предпочитают консервацию, потому что свежие овощи дорогие да еще и с большой вероятностью содержат много химии, что однозначно не добавляет здоровья. Но какой вариант овощей вреднее?

Ответ на этот вопрос дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию тренера Юрия Попко в Instagram .

Полезна ли консервация

"Когда-то консервация была уместной, потому что надо было надолго сохранить продукты. Но ведь сейчас ХХІ век и все овощи можно купить в супермаркете, или же заморозить их", - говорит тренер.

Он подробно разбирает классический рецепт маринованных огурцов, чтобы показать, что происходит с продуктом после консервации. По его словам, на 1 л воды для маринада идет 8 ч.л. сахара, 4 ч.л. соли и 5 ст. л. 9% уксуса.

"То есть были обычные низкокалорийные огурцы, а что получилось в результате? 10 ч.л. сахара - это суточная норма взрослого человека. А о вреде чрезмерного потребления сахара все знают. Дальше - 4 ч.л. соли - это 28 г, а дневная норма - составляет 6 г. Конечно, весь маринад человек не будет пить, но некоторые же любят им полакомится", - говорит Попко.

Он добавляет, что уксус может иметь негативные эффекты на здоровье. А еще при стерилизации овощи проходят термическую обработку, соответственно витамины в них теряются, особенно витамин С.

"Минералы сохраняются, но не забывайте, что в банки мы клали овощ, а после консервации получили вдобавок еще кучу соли и сахара", - говорит эксперт.

Он добавляет, что тот вариант консервации, где овощи заливают большим количеством растительного масла, также не полезен, потому что продукт впитывает дополнительные калории.

Что вреднее - маринованные или парниковые овощи

"На фоне маринованных овощей, тепличные выглядят не такими уж химическими, я уже молчу о фруктах и ягодах, которые можно просто заморозить. Или засолить либо заквасить капусту или огурцы, не стоит путать квашение с маринованием", - говорит Попко.

При этом он отмечает, что конечно консервации можно есть зимой, но лучше отдавать предпочтение замороженным овощам и фруктам, или же покупать их свежими.

"Лучше тепличные овощи, чем маринованные. Это касается тех, которых нельзя заморозить. И альтернатива маринованным овощам - это соление, это однозначно полезно и не дорого", - добавляет эксперт.