ua en ru
Чт, 04 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Невероятно, но факт. Ученые определили, отличались ли на самом деле самки динозавров от самцов

Четверг 04 апреля 2024 18:15
UA EN RU
Невероятно, но факт. Ученые определили, отличались ли на самом деле самки динозавров от самцов Самки и самцы динозавров стали объектами исследований (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Отличались ли самки динозавров от самцов - интересный вопрос, на который пытались дать ответ разные исследователи.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что узнали ученые по этому поводу во время своих исследований.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Science Daily, The Conversation, Wikipedia.

О каких отличиях идет речь

Разницу между самками и самцами одного вида ученые называют половым диморфизмом. В зависимости от вида он может проявляться по-разному:

  • в размерах животных
  • окрасом шерсти, кожи или же перьев
  • наличием или отсутствием "элементов" тела (рога, гребни, хвосты) и т.п.

В то же время, иногда диморфизм может быть почти незаметным.

Исходя из того, что потомки динозавров - современные птицы и рептилии - имеют отличия между полами, ученые попытались ответить и на вопрос о древних существах.

Какие сложности возникали на пути ученых

Когда ученые начали искать доказательства половых отличий у динозавров, они столкнулись с серьезной проблемой - от этих существ до нас дошли одни кости. Однако определить пол только по скелету древнего животного - практически невозможно.

Это, прежде всего, было связано с тем, что:

  • кости динозавров находят чаще всего лишь фрагментарно
  • останки этих существ часто существенно деформированы временем
  • кости животных одного вида могут сильно отличаться из-за возраста, образа жизни, генетики, региона проживания, качества питания и других "нюансов"

Что в конце концов обнаружили исследователи

После того как ученые обнаружили гнездо птицетазового динозавра майазавра с яйцами и вероятной мамой возле них, им удалось сравнить ее останки с другими найденными представителями этого вида, жившими в одном регионе и умершими в примерно один и тот же период.

Это было невероятно, ведь, использовав весь набор имеющихся данных, палеонтологи обнаружили, что самки и самцы майазавров имели различия в весе.

Невероятно, но факт. Ученые определили, отличались ли на самом деле самки динозавров от самцов

Невероятно, но факт. Ученые определили, отличались ли на самом деле самки динозавров от самцов

Скелет и реконструкция майазавра (фото: en.wikipedia.org)

Такие же отличия были замечены у стегозавров разного пола.

Невероятно, но факт. Ученые определили, отличались ли на самом деле самки динозавров от самцов

Невероятно, но факт. Ученые определили, отличались ли на самом деле самки динозавров от самцов

Скелет и реконструкция стегозавра (фото: en.wikipedia.org)

В то же время у тираннозавров этих различий ученые не заметили.

Невероятно, но факт. Ученые определили, отличались ли на самом деле самки динозавров от самцов

Скелет тираннозавра (фото: en.wikipedia.org)

Невероятно, но факт. Ученые определили, отличались ли на самом деле самки динозавров от самцов

Классическая "реконструкция" тираннозавра (фото: Smithsonian Institution)

Так же не отличались внешне и небольшие цератопсы - пситтакозавры.

Невероятно, но факт. Ученые определили, отличались ли на самом деле самки динозавров от самцов

Невероятно, но факт. Ученые определили, отличались ли на самом деле самки динозавров от самцов

Скелет и "реконструкция" пситтакозавра (фото: en.wikipedia.org)

В то же время палеонтологи не исключают, что половой диморфизм у динозавров мог состоять не только в размерах, но и в расцветке, а также в наличии или отсутствии гребней или рогов.

К сожалению, сейчас такие детали определить практически невозможно. Значит, это - всего лишь теория.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему на Земле больше нет таких огромных животных как динозавры.

Читайте также, как астероид убил динозавров и может ли такая участь постичь людей.

Читайте РБК-Украина в Google News
динозаври Ученые
NEWS
Закупка дронов и РЭБ, борьба с воздушным террором. Зеленский рассказал о новой Ставке
Закупка дронов и РЭБ, борьба с воздушным террором. Зеленский рассказал о новой Ставке