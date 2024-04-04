Невероятно, но факт. Ученые определили, отличались ли на самом деле самки динозавров от самцов
Отличались ли самки динозавров от самцов - интересный вопрос, на который пытались дать ответ разные исследователи.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что узнали ученые по этому поводу во время своих исследований.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Science Daily, The Conversation, Wikipedia.
О каких отличиях идет речь
Разницу между самками и самцами одного вида ученые называют половым диморфизмом. В зависимости от вида он может проявляться по-разному:
- в размерах животных
- окрасом шерсти, кожи или же перьев
- наличием или отсутствием "элементов" тела (рога, гребни, хвосты) и т.п.
В то же время, иногда диморфизм может быть почти незаметным.
Исходя из того, что потомки динозавров - современные птицы и рептилии - имеют отличия между полами, ученые попытались ответить и на вопрос о древних существах.
Какие сложности возникали на пути ученых
Когда ученые начали искать доказательства половых отличий у динозавров, они столкнулись с серьезной проблемой - от этих существ до нас дошли одни кости. Однако определить пол только по скелету древнего животного - практически невозможно.
Это, прежде всего, было связано с тем, что:
- кости динозавров находят чаще всего лишь фрагментарно
- останки этих существ часто существенно деформированы временем
- кости животных одного вида могут сильно отличаться из-за возраста, образа жизни, генетики, региона проживания, качества питания и других "нюансов"
Что в конце концов обнаружили исследователи
После того как ученые обнаружили гнездо птицетазового динозавра майазавра с яйцами и вероятной мамой возле них, им удалось сравнить ее останки с другими найденными представителями этого вида, жившими в одном регионе и умершими в примерно один и тот же период.
Это было невероятно, ведь, использовав весь набор имеющихся данных, палеонтологи обнаружили, что самки и самцы майазавров имели различия в весе.
Скелет и реконструкция майазавра (фото: en.wikipedia.org)
Такие же отличия были замечены у стегозавров разного пола.
Скелет и реконструкция стегозавра (фото: en.wikipedia.org)
В то же время у тираннозавров этих различий ученые не заметили.
Скелет тираннозавра (фото: en.wikipedia.org)
Классическая "реконструкция" тираннозавра (фото: Smithsonian Institution)
Так же не отличались внешне и небольшие цератопсы - пситтакозавры.
Скелет и "реконструкция" пситтакозавра (фото: en.wikipedia.org)
В то же время палеонтологи не исключают, что половой диморфизм у динозавров мог состоять не только в размерах, но и в расцветке, а также в наличии или отсутствии гребней или рогов.
К сожалению, сейчас такие детали определить практически невозможно. Значит, это - всего лишь теория.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему на Земле больше нет таких огромных животных как динозавры.
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