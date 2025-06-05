Вы будете поражены рационом кота, который дожил до 38 лет

Все владельцы животных хотят, чтобы их питомцы жили долго. Поэтому стараются кормить их качественным кормом, создают им все условия для спокойной жизни. Но история кота, который прожил 38 лет доказывает, что порой дело может быть не в корме.

Что ел кот, который прожил больше всего лет в мире и чем его баловали хозяева, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Крем Пафф ел бекон и пил вино

Кот по имени Крем Пафф из Техаса вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый старый в мире - он прожил 38 лет и 3 дня. Его долголетие нельзя объяснить обычным кормом или ветеринарным чудом. Самое удивительное в этой истории - ежедневный рацион, который противоречит всем советам ветеринаров.

Creme Puff (Крем Пафф) родился 3 августа 1967 года и умер 6 августа 2005-го. Он принадлежал Джейку Перри из Остина, Техас. Хозяин не впервые удивлял мир: другой его кот - Гранпа Рекс Аллен - прожил 34 года. То есть Перри явно что-то знал о кошачьем долголетии.

Крем Пафф - кот смешанного окраса таби и именно он получил заслуженный титул "самого старого кота в истории" от Книги рекордов Гиннеса.

По словам Перри, кроме сухого коммерческого корма для кошек, его пушистые любимцы получали и другую пищу.

Обоим рекордсменам давали домашний завтрак из яиц, индюшиного бекона, брокколи, кофе со сливками. И самое интересное - каждые два дня коты получали полную пипетку красного вина, чтобы "раскрутить кровообращение в артериях".

Этот рацион откровенно впечатляет, ведь согласно многим исследованиям, средняя продолжительность жизни кота составляет 11-15 лет. Конечно, многое зависит от породы, обстоятельств, питания, условий жизни. Есть случаи, когда коты доживали до 20 лет и более.

Что еще влияло на ее долголетие

По словам хозяина, кроме диеты:

Все коты жили со свободным доступом ко двору

Они имели много игрушек и "развлечений" для мозга

В доме всегда звучала классическая музыка

Перри общался с каждым котом ежедневно

Эти факторы могли снизить уровень стресса у животных, что тоже критично для долголетия.

Чемпионка Флосси

Действующей чемпионкой среди старейших котов в мире является Флосси, которая сейчас живет в Англии и даже работает на благо животных - она сотрудничает с благотворительной организацией "Защита котов", целью которой является поиск новых приютов для котов.

Кстати, сотрудники организации только недавно узнали (в 2022 году), сколько лет имеет Флосси. Они просмотрели ветеринарные записи и узнали, что кошке уже 27 лет. Сейчас этой уникальной кошке уже 29 лет и 5 месяцев.

У Флосси есть конкурентка - Милли из Стокпорта, Англия. Ее владелица, Лесли Гринхау недавно заявила, что Милли уже отпраздновала свое 30-летие. Однако первая владелица Милли уже умерла и доказать ее настоящий возраст невозможно, поэтому эта кошка не попала в Книгу рекордов Гиннеса.