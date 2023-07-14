Вы будете в шоке, что означают названия популярных батончиков Twix, Bounty и других: узнайте правду

Twix

Интересно, что поначалу конфета называлась Raider. Впоследствии ее начали импортировать в США из Великобритании, где и придумали. В Штатах батончик стали называть Twix.

Это сочетание двух слов: twin (близнецы, двойной) и biscuits (печенье). Хотя в некоторых европейских странах батончик до сих пор продают под маркой Raider, заинтересованность в названии Twix все же выше.

Название этого батончика означает "двойное печенье" (фото: amazon.com)

Bounty

Согласно рекламному слогану с этим батончиком ассоциируется "райское наслаждение", а кокосовая начинка лишь дополняет представление.

Чаще всего рекламу конфеты снимали на острове Самуи, однако на юго-востоке в Новую Зеландию есть архипелаг островов Баунти.

С английского слово bounty означает "щедрость, вознаграждение". Поэтому если объединить все эти версии, можно сделать вывод, что название батончика - это райское наслаждение и отдых после какой-то проделанной работы.

У большинства потребителей батончик Bounty ассоциируется с отдыхом на острове (фото: Википедия)

Snickers

Подобно Twix "родился" батончик в Великобритании, где его и распространяли. Тогда он назывался Marathon, что означает "марафон".

Впоследствии конфету переименовали в известный сегодня Snickers. Это имя принадлежало лошади семьи-собственников компании, занимавшейся изготовлением сладостей. С английского это слово означает "тихое ржание".

У Snickers есть много вкусов, которые вы еще точно не пробовали (фото: candymeow.com.ua)

Какие производители сладкого остались в России

Запомните этот список, чтобы не спонсировать террориста:

Ritter Sport

Nestle

Chupa Chups

Mondelez International

Их продукция включает в себя достаточно большой перечень продуктов, но вот самые популярные из них: