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Вы будете в шоке, что означают названия популярных батончиков Twix, Bounty и других: узнайте правду

Что означают названия батончиков (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

На полочках магазинов каждый день можно увидеть разные сладкие батончики. Самые популярные среди них - это Twix, Bounty, Snickers и т. д. Задумывались ли вы когда-нибудь, что означают эти названия?

Styler нашел ответ на этот вопрос! Больше о названиях - читайте ниже в нашем материале.

Twix

Интересно, что поначалу конфета называлась Raider. Впоследствии ее начали импортировать в США из Великобритании, где и придумали. В Штатах батончик стали называть Twix.

Это сочетание двух слов: twin (близнецы, двойной) и biscuits (печенье). Хотя в некоторых европейских странах батончик до сих пор продают под маркой Raider, заинтересованность в названии Twix все же выше.

Название этого батончика означает "двойное печенье" (фото: amazon.com)

Bounty

Согласно рекламному слогану с этим батончиком ассоциируется "райское наслаждение", а кокосовая начинка лишь дополняет представление.

Чаще всего рекламу конфеты снимали на острове Самуи, однако на юго-востоке в Новую Зеландию есть архипелаг островов Баунти.

С английского слово bounty означает "щедрость, вознаграждение". Поэтому если объединить все эти версии, можно сделать вывод, что название батончика - это райское наслаждение и отдых после какой-то проделанной работы.

У большинства потребителей батончик Bounty ассоциируется с отдыхом на острове (фото: Википедия)

Snickers

Подобно Twix "родился" батончик в Великобритании, где его и распространяли. Тогда он назывался Marathon, что означает "марафон".

Впоследствии конфету переименовали в известный сегодня Snickers. Это имя принадлежало лошади семьи-собственников компании, занимавшейся изготовлением сладостей. С английского это слово означает "тихое ржание".

У Snickers есть много вкусов, которые вы еще точно не пробовали (фото: candymeow.com.ua)

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Запомните этот список, чтобы не спонсировать террориста:

  • Ritter Sport
  • Nestle
  • Chupa Chups
  • Mondelez International

Их продукция включает в себя достаточно большой перечень продуктов, но вот самые популярные из них:

  • батончик Nuts (Nestle)
  • Barni (Mondelez International)
  • 7Days (Mondelez International)
  • Belvita (Mondelez International)
  • Cadbury (Mondelez International)
  • Côte d'Or (Mondelez International)
  • Cadbury Dairy Milk (Mondelez International)
  • Daim (Mondelez International)
  • Halls (Mondelez International)
  • Oreo (Mondelez International)
  • Milka (Mondelez International)
  • Philadelphia (Mondelez International)
  • Toblerone (Mondelez International)
  • TUC (Mondelez International)

Раньше мы рассказывали, как выглядит настоящее васаби к суши.

Читайте также, какими полезными альтернативами можно заменить сладости.

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