Кудлаті вояки: фото вірних чотирилапих друзів українських бійців на передовій

На Донбасі на фронті тварини не тільки піднімають настрій українським військовим, але і нерідко в подяку за турботу допомагають бійцям виявляти ворожих диверсантів, а також заздалегідь попереджають про обстріли.

Милі знімки кудлатих "побратимів" бійців ЗСУ та історії їх бойових подвигів опубліковані в Twitter .

Як зазначається в мережі, тварини, які "служать" у зоні бойових дій разом з військовослужбовцями 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, інстинктивно біжать до укриття перед початком артобстрілів. Звичайно ж, бійці відразу звернули увагу на таку особливість поведінки чотирилапих, які своїм прикладом сигналізують про майбутню небезпеку.

Тварини допомагають військовим ЗСУ виявляти ворожі ДРГ в зоні проведення ООС на Донбасі (фото: twitter.com)

Також тварини є надійною підтримкою для українських військових і проти ДРГ окупантів.

Тварини також "служать" на передовій разом з людьми (фото: twitter.com)

У мережі розповіли зворушливу історію про пса на ім'я "Бабуся", що жив з танкістами. Собака загинула восени 2017 року на передовій.

Собака Бабуся ціною життя попередила українських танкістів про напад окупантів (фото: twitter.com/hashtag/ЗверьеАТО)

"Вона першою помітила ворожу ДРГ та гавкаючи кинулася на них. Тим самим вона підняла тривогу, а сама загинула від кулі диверсантів. Поховали як Героя", - пише користувач Twitter Олег.

Також в інтернеті показують добірку чудових кадрів різних періодів з різними кудлатими оберегами та улюбленцями воїнів, які захищають Україну від інтервентів.

Чотирилапі вояки на Донбасі - вірні й віддані друзі бійців ЗСУ (фото: twitter.com/hashtag/ЗверьеАТО)