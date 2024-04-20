Ветеринар рассказала, сколько зубов у собак и нужно ли их чистить

Сколько зубов у собаки

Ветеринар щенка 28 молочных зубов, по 14 на верхней и нижней челюсти, из которых 4 клыка, 12 резцов и 12 премоляров.

В возрасте 4-8 месяцев молочные зубы сменяются на постоянные: всего у взрослой собаки должно быть 42 зуба: 20 сверху, 22 снизу. Верхние и нижние клыки должны образовывать форму ножниц, но не мешать друг другу: верхняя челюсть закрывает нижнюю, а не наоборот.

Для поддержания гигиены полости рта собаки рекомендуется регулярно чистить ей зубы с помощью специальной щетки и пасты.

Также врач добавила, что у собак нет зубов мудрости, в отличие от людей.

Могут ли собаки терять зубы

Щенки обычно начинают терять зубы в возрасте 3-4 месяцев, когда у них начинают расти большие взрослые зубы.

Однако, кроме перехода от щенячих зубов к взрослым, потеря зубов у собаки не является нормальной. Если вы заметили, что ваша собака теряет взрослые зубы, то позвоните своему ветеринару. Выпадение зубов у взрослых собак является признаком проблем со здоровьем.

Почему нужно чистить собаке зубы

Чистка зубов рекомендована всем собакам, и приучать их к процедуре следует как можно раньше. В то же время обязательно использование средств, предназначенных для животных.

Чистить зубы собаке пастой для людей категорически запрещено. Она содержит вредные для животных вещества, способные вызвать серьезное отравление. Поскольку собака будет слизывать остатки чистящего средства, следует приобрести безопасную пасту или гель для собак, которые можно глотать.

Использование мягкой зубной щетки допускается, если с ее помощью можно добиться качественной чистки зубов. Однако специалисты рекомендуют пользоваться резиновой кистью. Некоторые модели могут одеваться на палец, что позволяет удобнее контролировать распределение пасты, особенно во рту щенка.

Для щенка игровая форма взаимодействия при уходе за зубами считается лучшим вариантом. Щенок не будет бояться и давать полный доступ ко всем зонам полости рта, что облегчит поддержку гигиены с раннего возраста.

Взрослую собаку, которой до этого никогда не чистили зубы и которая не социализирована (например, если вы взяли ее с улицы), придется приучать дольше, и только после изучения им базовых команд можно говорить об успешности такого обучения.