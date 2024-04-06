Ветеринар рассказала, как часто нужно водить животное к врачу

Как часто вести животное к ветеринару

Ветеринар Николь Саважо рассказала, что вести щенка к ветеринару нужно четыре или более раза в течение первого года жизни.

Ранние визиты имеют важное значение не только для профилактики заболеваний, но и для получения указаний по дрессированию, социализации и питанию.

Количество визитов к ветеринару для щенков может несколько отличаться в зависимости от того, какие прививки нужны и собираетесь ли вы стерилизовать животное.

Первый визит к ветеринару состоится, когда собаке исполнится примерно 8 недель.

Взрослых собак нужно возить к ветеринару раз в год, даже если они выглядят здоровыми. Ветеринар проведет тщательный медицинский осмотр, чтобы проверить наличие каких-либо признаков болезни, проблем с зубами или изменений в поведении.

Экстренный визит к ветеринару

Если вашему животному плохо, то нужно немедленно обратиться к ветеринару. По словам врачи, такие симптомы чрезвычайны:

трудности дыхания

раздутый живот

чрезмерная рвота или диарея

судороги

вялость

кровотечение

Животные, подобранные на улице или в приютах, должны обследоваться не реже одного раза в 3 месяца в течение первых двух лет жизни у новых владельцев.

Такие собаки и кошки могут быть носителями скрытых инфекций, которые долго себя никак не проявляют.

Владельцам пушистых питомцев с длинной шерстью или, наоборот, бесшерстных кроме врача, еще должны обращаться к профессионалу-грумеру или дерматологу.

Как выбрать породу собак

Изучите, какое именно животное вы хотите завести, чтобы узнать, совместимо ли оно с вашим образом жизни. Рассмотрите разные виды и породы и связанные с ними характеристики. Это особенно важно для собак.

Факторы, которые также следует учитывать:

уровень активности породы

обучаемость

насколько она громкая и дружелюбная с другим собакам или кошкам

Если у вас или у кого-то из членов вашей семьи есть аллергия, то узнайте, может ли животное навредить вам или близкому человеку.