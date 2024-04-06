Ветеринар рассказала, как часто нужно водить животное к врачу

Если в вашем доме появился щенок или котенок, то стоит знать о правилах ухода. Это живые хрупкие животные, которые следует растить с минимальными ошибками в содержании, питании и уходе. К тому же нужно своевременно обращаться к ветеринарному врачу.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт PetMD.
Ветеринар Николь Саважо рассказала, что вести щенка к ветеринару нужно четыре или более раза в течение первого года жизни.
Ранние визиты имеют важное значение не только для профилактики заболеваний, но и для получения указаний по дрессированию, социализации и питанию.
Количество визитов к ветеринару для щенков может несколько отличаться в зависимости от того, какие прививки нужны и собираетесь ли вы стерилизовать животное.
Первый визит к ветеринару состоится, когда собаке исполнится примерно 8 недель.
Взрослых собак нужно возить к ветеринару раз в год, даже если они выглядят здоровыми. Ветеринар проведет тщательный медицинский осмотр, чтобы проверить наличие каких-либо признаков болезни, проблем с зубами или изменений в поведении.
Если вашему животному плохо, то нужно немедленно обратиться к ветеринару. По словам врачи, такие симптомы чрезвычайны:
Животные, подобранные на улице или в приютах, должны обследоваться не реже одного раза в 3 месяца в течение первых двух лет жизни у новых владельцев.
Такие собаки и кошки могут быть носителями скрытых инфекций, которые долго себя никак не проявляют.
Владельцам пушистых питомцев с длинной шерстью или, наоборот, бесшерстных кроме врача, еще должны обращаться к профессионалу-грумеру или дерматологу.
Изучите, какое именно животное вы хотите завести, чтобы узнать, совместимо ли оно с вашим образом жизни. Рассмотрите разные виды и породы и связанные с ними характеристики. Это особенно важно для собак.
Факторы, которые также следует учитывать:
Если у вас или у кого-то из членов вашей семьи есть аллергия, то узнайте, может ли животное навредить вам или близкому человеку.
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