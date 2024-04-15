Ветеринар рассказала, почему собака пьет много воды и нужно ли бить тревогу

Для любого живого организма потребность в воде всегда выше, чем в пище. Если собака пьет много воды, то стоит знать или нужно бить тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт PetMD .

Почему собака пьет слишком много воды

Для каждой здоровой и взрослой собаки есть норма потребления воды в сутки. Обычно собаки пьют 40-70 мл в день на 1 кг веса.

Естественно, небольшие отступления от этого показателя часто не являются признаком болезни животного. Но в случаях, когда собака испытывает постоянную жажду, это уже может быть тревожный сигнал о каком-нибудь заболевании.

Независимо от того, сколько ваша собака пьет каждый день, вы никогда не должны ее лишать ее жидкости. Она должна иметь доступ к воде в любое время суток.

Дефицит воды может повлечь за собой обезвоживание и электролитный дисбаланс, а иногда и нарушение работы почек.

Как определить, сколько собака пьет ежедневно

Чтобы увидеть, сколько воды пьет ваша собака, каждый день наполняйте миску водой до одного уровня в одно и то же время.

Но если вы заметили, что животное пьет гораздо больше обычного, то лучше сходить к ветеринару.

Не забудьте исключить из расчета испарившееся естественным путем и то, что было выпито вместе с пищей (жидкие каши, бульоны, кисломолочные продукты).

Часть влаги поступает в организм из продуктов. При натуральном кормлении животные восполняют 60-80% от своей питьевой нормы, а при сухом - только 8-12%. Остальное приходится дополнять свежей водой.

Основные причины

К безопасным причинам жажды у собаки относят все, что не несет угрозы ее жизни. В таких случаях лечение не требуется.

Жара и сухая погода

Самые банальные причины жажды - высокая температура за окном и в помещении, а также низкий процент влажности, характерный для отопительного сезона.

Перегрев и недостаток воздуха можно определить по ускоренному дыханию и выдвинутому наружу языку.

Соленая или сухая пища

Если собака много пьет - ее жажда может объясняться слишком соленой или сухой пищей.

Соль извлекает воду из организма, поэтому ее избыток в рационе чревато обезвоживанием и проблемами с работой ЖКТ. По этой причине ветеринары не рекомендуют подкармливать своего любимца колбасой и другим лакомством с человеческого стола.

Также не стоит забывать, что для комфортной переварки сухих гранул нужно гораздо больше жидкости, чем для обычных продуктов.

Прием лекарства

Жажда может являться побочным симптомом приема некоторых препаратов. К ним относятся мочегонные, противосудорожные и глюкокортикостероиды. После окончания лечения состояние приходит в норму.

Повышенная физическая активность

Потеря влаги путем потоотделения наблюдается не только в жару, но и при повышенной физической активности. Не стоит удивляться, если пес обильно и долго пьет после интенсивной прогулки. Все потому, что ему нужно просто заполнить водный баланс.

Когда идти к ветеринару

Ветеринар Кэти Гржиб рассказала, если чрезмерная жажда сочетается с любым из следующих симптомов, то важно как можно быстрее провести осмотр: