Ветеринар рассказала, почему собака пьет много воды и нужно ли бить тревогу
Для любого живого организма потребность в воде всегда выше, чем в пище. Если собака пьет много воды, то стоит знать или нужно бить тревогу.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт PetMD.
Почему собака пьет слишком много воды
Для каждой здоровой и взрослой собаки есть норма потребления воды в сутки. Обычно собаки пьют 40-70 мл в день на 1 кг веса.
Естественно, небольшие отступления от этого показателя часто не являются признаком болезни животного. Но в случаях, когда собака испытывает постоянную жажду, это уже может быть тревожный сигнал о каком-нибудь заболевании.
Независимо от того, сколько ваша собака пьет каждый день, вы никогда не должны ее лишать ее жидкости. Она должна иметь доступ к воде в любое время суток.
Дефицит воды может повлечь за собой обезвоживание и электролитный дисбаланс, а иногда и нарушение работы почек.
Как определить, сколько собака пьет ежедневно
Чтобы увидеть, сколько воды пьет ваша собака, каждый день наполняйте миску водой до одного уровня в одно и то же время.
Но если вы заметили, что животное пьет гораздо больше обычного, то лучше сходить к ветеринару.
Не забудьте исключить из расчета испарившееся естественным путем и то, что было выпито вместе с пищей (жидкие каши, бульоны, кисломолочные продукты).
Часть влаги поступает в организм из продуктов. При натуральном кормлении животные восполняют 60-80% от своей питьевой нормы, а при сухом - только 8-12%. Остальное приходится дополнять свежей водой.
Основные причины
К безопасным причинам жажды у собаки относят все, что не несет угрозы ее жизни. В таких случаях лечение не требуется.
Жара и сухая погода
Самые банальные причины жажды - высокая температура за окном и в помещении, а также низкий процент влажности, характерный для отопительного сезона.
Перегрев и недостаток воздуха можно определить по ускоренному дыханию и выдвинутому наружу языку.
Соленая или сухая пища
Если собака много пьет - ее жажда может объясняться слишком соленой или сухой пищей.
Соль извлекает воду из организма, поэтому ее избыток в рационе чревато обезвоживанием и проблемами с работой ЖКТ. По этой причине ветеринары не рекомендуют подкармливать своего любимца колбасой и другим лакомством с человеческого стола.
Также не стоит забывать, что для комфортной переварки сухих гранул нужно гораздо больше жидкости, чем для обычных продуктов.
Прием лекарства
Жажда может являться побочным симптомом приема некоторых препаратов. К ним относятся мочегонные, противосудорожные и глюкокортикостероиды. После окончания лечения состояние приходит в норму.
Повышенная физическая активность
Потеря влаги путем потоотделения наблюдается не только в жару, но и при повышенной физической активности. Не стоит удивляться, если пес обильно и долго пьет после интенсивной прогулки. Все потому, что ему нужно просто заполнить водный баланс.
Когда идти к ветеринару
Ветеринар Кэти Гржиб рассказала, если чрезмерная жажда сочетается с любым из следующих симптомов, то важно как можно быстрее провести осмотр:
- рвота
- диарея
- вялость
- снижение аппетита
- сильное дыхание
- слабость
- кровь в моче
- общее недомогание
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