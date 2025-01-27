Ветеринар назвал 5 самых "плохих" популярных пород собак

Если вы планируете завести собаку, следует тщательно изучить вопрос, чтобы убедиться, что вы выбрали "правильную" породу. Ведь некоторые собачки имеют довольно независимый характер, а другие - страдают от определенных заболеваний, что может стать большим вызовом для невежественного владельца.

Какие пять пород собак являются худшими для начинающих владельцев, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express .

Какие породы собак самые плохие

Ветеринар Амир Анвари, который делится своими советами и рекомендациями относительно домашних любимцев на своей странице в TikTok, решил просветить потенциальных владельцев относительно пород собак, чтобы люди выбирали своих новых компаньонов с умом.

В недавнем видео он сделал предупреждение о пяти популярных типах домашних любимцев - многих это разозлило, но другие согласились с его мнением.

Шарпей



Шарпей (фото: wikipedia.org)

Одна из "худших" пород собак, по мнению ветврача, - шарпей. Эти собаки могут быть невероятно упрямыми, что делает их очень сложными для дрессировки. Кроме этого, если шарпеи плохо социализированы, они также могут стать довольно агрессивными.

Анвари также отметил, что шарпеи подвержены кожным инфекциям из-за большого количества кожных складок. К тому же многие из них страдают аллергией.

Сибирский хаски



Сибирский хаски (фото: Freepik)

По мнению ветврача, хаски - одна из "худших" пород собак. Хаски такие голосистые, что кажется, будто они никогда не молчат. Они также невероятно упрямы, что изрядно усложняет дрессировку, а еще они чрезвычайно энергичны. Поэтому, если хаски не получают достаточно физических упражнений ежедневно, они станут непослушными.

Ветеринар также предупредил, что этот тип собак может быть склонен к побегам. "Они всегда найдут способ выбраться из вашего дома", - добавил он.

Кокер-спаниель



Кокер-спаниель (фото: Freepik)

Эксперт по животным также не стал бы заводить популярного кокер-спаниеля. Хотя эта порода очень милая, и Амир отмечает, что есть много удивительных кокер-спаниелей, некоторые из них - сложные личности.

Ветврач условно поделил спаниелей на три типа - это веселый, жизнерадостный кокер-спаниель, тревожный кокер-спаниель и беспокойный кокер-спаниель. Другими словами, эти собаки могут быть очень тревожными, склонными к страху разлуки и иногда могут быть довольно агрессивными.

Ветеринар отмечает, что с точки зрения выбора собаки, которая имеет крепкое здоровье, кокер-спаниели являются довольно хорошим вариантом. Впрочем, они могут быть подвержены ушным инфекциям и некоторым проблемам с тазобедренными суставами.

Голдендудль



Голдендудль (фото: wikipedia.org, User: Gullpavon)

Предпоследней породой в списке пород, которые ветеринар не выбрал бы в качестве домашнего любимца, является голдендудль. По словам ветврача, этот похожий на большого плюшевого медведя быстро становится собакой, которая имеет самые высокие счета за ветеринарное обслуживание.

Как отмечает Анвари, голдендудли склонны к хроническим заболеваниям, проблемам с тазобедренными суставами и аллергии. "Они часто нуждаются в пожизненном лечении, которое может быть очень, очень дорогим", - добавил эксперт. Кроме этого, голдендудли очень привязаны к своим хозяевам, поэтому могут страдать от страха разлуки.

Чихуахуа



Чихуахуа (фото: Freepik)

"Я не самый большой поклонник чихуахуа", - признается Амир. Хотя собаки этой породы, по опыту врача, редко страдают от серьезных проблем со здоровьем, но проблемы с поведением случаются.

Как объясняет Анвари, у чихухахуа нередко встречается агрессия, основанная на страхе: из-за своих размеров эти собачки боятся чуть ли не всего вокруг, поэтому становятся агрессивными почти к каждому. Это очень усложняет социализацию и необходимые процедуры, такие как обследование у ветеринара.