RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Выборы в США Израиль новости Зеленский заявления Лица Войны

Ветеран войны, который спел с Тринчер, ошеломил своим состоянием: "Год назад я еле говорил"

Александр Роменский (фото: instagram.com/alexandr_romenskiy_10)
Автор: Катерина Собкова

Военный Александр Роменский, который выступил с известной певицей Анной Тринчер на ее сольном концерте в столице 1 ноября, откровенно рассказал, как он готовился к выступлению и что такой опыт у него был впервые.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram молодого человека.

Как известно, Роменский чувственно исполнил вместе с артисткой ее песню "Ти робив мені каву". Однако еще год назад 28-летний военный не мог даже нормально говорить - дело в том, что он получил контузию, вследствие которой стал заикаться.

"Это очень интересный опыт, в первый раз в жизни я вышел на сцену петь! Еще год назад я едва говорил, и год постоянной работы над собой дают плоды, я стал лучше говорить, и могу петь теперь", - отметил он в публикации.

Также он поделился своими переживаниями, когда Тринчер предложила ему спеть вместе на большой сцене.

"Когда Аня предложила спеть, я колебался, думал, что не смогу, потому что когда нервничаю, начинаю сильнее заикаться. Но Аня меня поддержала, провела по репетиции, сказала, сколько нужно времени, столько будем тренироваться", - вспомнил ветеран.

Поддержали молодого человека и его друзья. Их вера помогла ему перебороть страх сцены.

 

Что известно про Александра Роменского

Александру 28 лет, он родился и вырос в Киеве.

Окончил Национальный университет физического воспитания и спорта, затем начал преподавать в школе для детей, обучающихся по программе инклюзивного образования. Также подрабатывал массажистом и снимался как модель в рекламах.

После начала полномасштабного вторжения присоединился к ВСУ с позывным "Артист".

За время своей службы освобождал Херсонскую область от оккупантов, держал оборону в Донецкой области.

В боях под Бахмутом получил тяжелую травму головы, контузию, из-за чего временно потерял способность говорить, зрение, а также учился заново ходить.

Реабилитацию проходил в Харькове, а затем продолжил в Киеве. Благодаря усилиям врачей, а также поддержке друзей, любимой и мамы, Роменский стал ходить. Однако с заиканием он до сих пор борется, в частности, с помощью пения.

Александр Роменский (фото: instagram.com/alexandr_romenskiy_10)

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнесаАнна ТринчерЗвезды шоу-бизнеса