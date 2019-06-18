Ветеран АТО намагався підірвати житловий будинок під Києвом (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

Колишній військовий вивіз із зони бойових дій на Донбасі сотні набоїв

Ветеран АТО погрожував підірвати житловий будинок під Києвом у селищі Димер Вишгородського району. Правоохоронці затримали чоловіка та виявили у нього велику кількість набоїв, які той вивіз із зони бойових дії на Донбасі. Про це розповіли у відділі комунікації поліції Київської області.

55-річний чоловік зателефонував "копам" і розповів про намір влаштувати вибух у будинку. По прибуттю на місце виклику група реагування патрульної поліції виявила його в нетверезому стані.

Колишній військовий заявив про наявність трьох мішечків з порохом, які мав намір задіяти для вибуху.

Фото: kv.npu.gov.ua

Правоохоронці провели обшук і виявили у нього вдома 237 патрони до автоматичної зброї.

"Боєприпаси працівники поліції вилучили, а також з'ясували, що все це чоловік привіз із зони АТО, де брав участь у бойових діях", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом порушено кримінальне виробництво за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК.

Фото: kv.npu.gov.ua

Як повідомлялося раніше, в березні в місті Олешки під Херсоном дезертир ЗСУ погрожував підірвати гранату в квартирі багатоповерхового будинку. Поліцейські затримали злочинця, йому загрожує до 7 років в'язниці. Затримати зловмисника допомогла його мама - саме вона умовила сина здатися.

Також ми писали про те, що в грудні 2018-го в Києві в Печерському районі на бульварі Лесі Українки чоловік увірвався у квартиру до своєї колишньої подруги і під час сварки погрожував підірвати її гранатою.

Нагадаємо, раніше у Тернополі в житловому будинку в одному з поштових скриньок знайшли бойову гранату.