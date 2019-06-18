Ветеран АТО пытался взорвать жилой дом под Киевом (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Бывший военный вывез из зоны боевых действий на Донбассе сотни боеприпасов

Ветеран АТО грозил взорвать жилой дом под Киевом в поселке Дымер Вышгородского района. Правоохранители задержали мужчину и обнаружили у него большое количество боеприпасов, которые тот вывез из зоны боевых действия на Донбассе. Об этом рассказали в отделе коммуникации полиции Киевской области.

55-летний мужчина позвонил "копам" и рассказал о намерении устроить взрыв в доме. По прибытию на место вызова группа реагирования патрульной полиции обнаружила его в нетрезвом виде.

Бывший военный заявил о наличии трех мешочков с порохом, которые намеревался задействовать для взрыва.

Фото: kv.npu.gov.ua

Правоохранители провели обыск и обнаружили у него дома 237 патрона к автоматическому оружию.

"Боеприпасы работники полиции изъяли, а также выяснили, что все это мужчина привез из зоны АТО, где принимал участие в боевых действиях", - сказано в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.

Фото: kv.npu.gov.ua

Как сообщалось ранее, в марте в городе Олешки под Херсоном дезертир ВСУ угрожал взорвать гранату в квартире многоэтажного дома. Полицейские задержали преступника, ему грозит до 7 лет тюрьмы. Задержать злоумышленника помогла его мама - именно она у уговорила сына сдаться.

Также мы писали о том, что в декабре 2018-го в Киеве в Печерском районе на бульваре Леси Украинки мужчина ворвался в квартиру к своей бывшей подруге и во время ссоры угрожал взорвать ее гранатой.

Напомним, ранее в Тернополе в жилом доме в одном из почтовых ящиков нашли боевую гранату.