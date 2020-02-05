Ветеран АТО "наїхав" на Усика: боксер відповів

Олександр Усик відповів віршами на грубе висловлювання на свою адресу з боку ветерана АТО та засновника мережі піцерій Pizza Veterano Леоніда Остальцева, який назвав чемпіона світу з боксу "мавпою".

Колишній військовий розкритикував спортсмена у своєму емоційному інтерв'ю "Є сенс" на "П'ятому каналі".

Крім Усика, дісталося від Остальцева також і найтитулованішому українському боксеру, чемпіону світу Василю Ломаченку.

Очевидно, що ветеран і бізнесмен відреагував так на недавній скандал після публікації "Ломою" в мережі відео з російськими військовими.

"Нас оточують не тільки Ломаченки, Усики, Портнови, Богдани... та інші іже з ними мавпи. Є величезна кількість гідних людей, які розуміють, що відбувається в країні, які не бояться називати речі своїми іменами, і при всьому цьому чесно заявляють, що я - українець, і я цим пишаюся", - сказав засновник групи компаній Veterano Group.

Леонід Остальцев образив Олександра Усика у своєму інтерв'ю

У свою чергу, Усик опублікував в Instagram відповідь на нападки у віршованій формі, в якому Остальцева назвав "ослом" і "ковбоєм", але тут же попросив не ображатися.

"На словах він Лев Толстой, а на справі холостий. Мир всім", - написав боксер.

(мовою оригіналу) "Может я и обезьяна, так твердит один осел, ты прости меня за слово, без обиды, ты ковбой. Сильную бороду ты носишь, мышцы крепкие твои, на словах ты терминатор, а по сути первый блин. Всех пугаешь пистолетом, не забудь мушку спилить, а то больно будет это, будет тяжко заходить. Голословные ребята научитесь говорить, а еще лучше учитесь не болтать, а сотворить", - йдеться у публікації.

Олександр Усик відповів Леоніду Остальцеву на критику (Фото: скрін instagram.com/usykaa)

Остальцев також відреагував на відповідь від Усика і наголосив, що готовий повторити свої слова при особистій зустрічі. Крім того, ветеран додав, що очікує "віршик від Ломаченка".

Остальцев та Усик розкритикували один одного (Фото: скрін поста facebook.com/diliriya)