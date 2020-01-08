Відомий боксер публічно образив Усика: усі подробиці

Тайсон Ф'юрі обізвав Олександра Усика (фото: колаж РБК-Україна)

Тайсон Ф'юрі публічно обізвав Олександра Усика

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі зробив різкий випад у бік глави Всесвітньої боксерської організації (WBO) Пако Валькарселя, а також публічно образив українського боксера Олександра Усика. Про це повідомляє "24 канал".

Ф'юрі сильно засмутився через те, що WBO замість нього призначила обов'язковим претендентом на титул організації Усика. Він зазначив, що його зрушили з першої позиції рейтингу WBO і замість нього поставили "якогось бомжа", натякаючи на українського спортсмена.

При цьому британський боксер зазначив, що у спортивній кар'єрі Усика всього лише один бій у суперважкій вазі.

Варто зазначити, що раніше Ф'юрі також сильно критикував Валькарселя після того, як він запропонував провести бій між Ф'юрі і перспективним боксером з Узбекистану Баходиром Жалоловим, який ще не програв жодного бою.

Якщо володар поясу за версією WBO Ентоні Джошуа звільнить його, то обов'язковим претендентом на титульний бій організації стане Олександр Усик.

В даний час Усик близький до проведення поєдинку проти британця Дерека Чісори. Поєдинок повинен відбутися в кінці березня.

Нагадаємо, що Олександр Усик може отримати чемпіонський пояс WBO Ентоні Джошуа без бою з ним. Добровільна передача титулу пов'язана з тим, що британець і українець співпрацюють з однією промоутерською компанією.