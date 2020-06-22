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Ветеран АТО вибачився за фейк про пластикові медалі для бійців ЗСУ

STYLERЖиття    22.06.2020 - 23:23
Ветеран АТО вибачився за фейк про пластикові медалі для бійців ЗСУ
Ветерани АТО (фото: РБК-Україна)

Ветеран АТО попросив прощення за дезінформацію про пластикові медалі

Ветеран АТО і письменник Олег Болдирєв (псевдонім Мартін Брест) вибачився перед Міністерством оборони України за свій недавній пост у соцмережі про те, що учасникам бойових дій на Донбасі видають пластикові медалі.

За словами АТОвця, його ввела в оману вага медалі. Адже сплав нагороди дуже легкий, що схожий на пластик. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Я повинен вибачитися перед тими людьми, яких, хоч і мимоволі, обдурив своїм постом про медаль, і перед Міністерством оборони України. Емоції при виявленні цих надлегких медалей дудлили просто через край", - зазначив Брест.

Він підкреслив, що на його прохання ветерани спробували підпалити медаль, очікуючи, що вона почне плавитися, але після підпалу сплав просто нагрівся. Він також опублікував скріншот з відео.

Ветеран АТО вибачився за фейк про пластикові медалі для бійців ЗСУ

Скріншот з відео

Ветеран також зазначив, що вважає себе винним через те, що поквапився з висновками і не перевірив інформацію. При цьому він зрозуміє, якщо Міноборони подасть на нього в суд.

"Зберігати хорошу міну при поганій грі не вважаю за потрібне виправдовуватися або захищатися теж - наплужив, відверто лажанувся. Ще раз приношу вам свої вибачення", - додав ветеран АТО.

Варто зазначити, що користувачі мережі захопилися тим, що він публічно визнав свою помилку.

  • Сильно. Красава. Уважуха;
  • Визнавати помилки - це доля сильних. Обняла;
  • Красень. Обіймаю і підтримую;
  • Добре, що написав. Тільки біда не в медалі, а в емоціях людей... Всі потопають у розбірках і зраді, тільки плану ні в кого немає, як з повсюдного піз**ца вибиратися.
  • Дякую за пояснення. Знаєш, ми настільки загрузли в цьому повсюдному триндецю, що вже абсолютно нічого не дивує, тільки емоції зжирає і енергію, що найгірше;
  • Помилитися може кожен, визнати помилку, та ще й публічно - одиниці. Респект;
  • Помилку визнав, ми розшаримо максимально, я думаю навряд чи до суду дійде, всі ми люди, але тільки сильні здатні ось так визнати помилку. Нічого, перемелеться;
  • Визнання помилки - це вчинок справжнього чоловіка, бро. Ще одна причина пишатися тим, що маю честь тебе знати.

Ветеран АТО вибачився за фейк про пластикові медалі для бійців ЗСУ

Ветеран АТО вибачився за фейк про пластикові медалі для бійців ЗСУ

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, два дні тому Брест заявив, що українським ветеранам АТО видають пластикові медалі в комплекті з УБД.

Раніше ми писали про те, що гучний скандал про домагання в ЗСУ намагаються зам'яти.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України ветеран АТОнаграда
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