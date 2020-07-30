На Буковині пройшов ураган: зірваний дах школи і знеструмлені населені пункти

Фото: наслідки негоди (facebook.com)

Негода спостерігалася в Сторожинецькому районі

В Чернівецькій області 30 липня погіршилися погодні умови. Через сильний вітер в Сторожинецькому районі були пошкоджені дахи будинків, крім цього без світла залишилося 9 населених пунктів.

Про це повідомили у прес-службі Чернівецької облдержадміністрації.

зокрема, сильний вітер зірвав частину покрівлі школи та сільської ради в Старих Бросковцах. Також в цьому населеному пункті пошкоджено дахи 30 приватних житлових будинків.

"Через ураган без електропостачання залишилось 9 населених пунктів району, один з них частково. Крім того, негода повалила чотири дерева", - додали в ОДА.

У зв'язку з негодою заступник голови Чернівецької ОДА Олексій Бойко провів нараду з представниками екстрених служб.

"Зараз до проведення аварійно-відновлювальних робіт залучено 4 бригади Сторожинецького РЕМУ. Рятувальники розпилюють і прибирають повалені дерева", - зазначили в облдержадміністрації.

Фото: наслідки негоди (facebook.com)

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні також негода спостерігалася у Волинській області, там були пошкоджені дахи з десятків будинків, а також повалено дерева.

Зазначимо, сегодня, 30 липня, синоптики оголосили штормове попередження в центральних областях України.