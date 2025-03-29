Весенние выходные в Карпатах: топ домов и коттеджей, где можно отдохнуть на природе

Phoenix Relax Park

В Phoenix Relax Park вас ждет ресторан, сезонный открытый бассейн, сад и терраса. Для маленьких гостей есть детская игровая площадка.

Некоторые апартаменты оборудованы кухней с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Завтрак здесь предлагают на любой вкус: от шведского стола до континентального меню.

На территории Phoenix Relax Park можно поиграть в настольный теннис, а неподалеку – покататься на лыжах.

А если хотите немного культуры – через 32 км находится Музей этнографии и экологии Карпат. Кроме того, до водопада Пробий всего через 30 км.

Адрес: ул. Прилуки, с. Поляница, д. 11, релакс-парк "Феникс".

Цены: от 2 800 гривен.

Phoenix Relax Park (фото: phoenix.org.ua)

Beskyd Holiday

В Beskyd Holiday в Татарове, всего 29 км от Говерлы, гости найдут все для удобства: бесплатный Wi-Fi, террасу, общую кухню и круглосуточную стойку регистрации. Также доступна бесплатная частная парковка.

Вам понравится дом для отдыха с великолепным видом на горы. Здесь есть телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, хорошо оборудованная кухня с холодильником, микроволновой печью и плитой, а также две ванные комнаты с душем и феном.

В Beskyd Holiday можно релаксировать в гидромассажной ванне или воспользоваться барбекю.

Персонал стойки регистрации владеет, помимо украинского, также польским языком.

Адрес: улица Бащенко 281, Татаров.

Цены: от 5 500 гривен.

Beskyd Holiday (фото: instagram.com/beskyd_holiday; booking.com)

Sheshory Chalet

Sheshory Chalet в Шешорах предлагает номера с бесплатным Wi-Fi и потрясающим видом на горы. В вашем распоряжении сад, общий лаундж и терраса.

Вилла располагает двумя спальнями, гостиной, полностью оборудованной кухней с холодильником и кофемашиной, а также ванной комнатой с душем и феном. На территории есть частная парковка.

Персонал стойки регистрации говорит на английском, польском и украинском языках.

Адрес: ул. Бандеры, 3 А, с. Шешоры.

Цены: от 3 600 гривен.

Sheshory Chalet (фото: booking.com)

Коттеджный комплекс "Річка"

В River Cottage Complex гости найдут все необходимое для отличного отдыха. Здесь к услугам гостей бесплатный Wi-Fi, детская площадка, бесплатные велосипеды и частная парковка.

На территории комплекса есть сезонный открытый бассейн.

Любители активного отдыха могут заняться настольным теннисом, хайкингом или катанием на лыжах в близлежащих окрестностях. Всего в 19 км расположен водопад Шепит.

Адрес: с. Речка, Закарпатская область.

Цены: от 1 500 гривен.

Коттеджный комплекс "Річка" (фото: instagram.com/richka_lounge)

УЛІС Ворохта

УЛІС Ворохта, предлагает своим гостям террасу для отдыха, кроме уютного жилья. Всего в 42 км от отеля можно посетить водопад Пробий, а в 43 км – Музей этнографии и экологии Карпат. Гостям предоставляются такие удобства, как частная парковка и бесплатный Wi-Fi на всей территории.

Некоторые апартаменты оборудованы мини-кухней с холодильником и плитой.

Адрес: с. Кривополье, Ивано-Франковская область.

Цены: от 5 400 гривен.

УЛІС Ворохта (фото: instagram.com/ulis.vorokhta)

Тени предков

В доме "Тени Предков" гостям предлагается общий лаунж, терраса и общая кухня. Также на территории есть частная парковка и бесплатный Wi-Fi.

В некоторых номерах есть доступ к балкону с прекрасным видом на горы, полностью оборудованная кухня и общая ванная комната с душем.

В комнатах есть место для хранения лыж, а в окрестностях можно заняться хайкингом и катанием на лыжах.

Адрес: ул. Бриновка 77, с. Плавья.

Цены: от 3 800 гривен.

Тени предков (фото: booking.com)

Provance House

Provance House, расположенный в 37 км от водопада Шепит. Гости могут отдыхать в саду и на террасе. И, конечно, наслаждаться катанием на лыжах.

Номера оснащены кондиционером, балконом и бесплатным Wi-Fi.

В каждом варианте размещения есть кухня с обеденной зоной и ванная комната с душем и феном. Для удобства гостей предусмотрены холодильник, микроволновая печь и чайник.

Адрес: ул. Ольги Степановны, с. Славскьо.

Цены: от 3 300 гривен.

Provance House (фото: instagram.com/provance.house)

Honey dome

Honey dome в Виженке предлагает гостям номера с бесплатным Wi-Fi, частную парковку и гидромассажную ванну.

Некоторые апартаменты располагают кухней с холодильником и плитой для удобства гостей.

Гости Honey dome могут наслаждаться террасой и садом, а также отправиться на хайкинг в великолепных окрестностях.

Адрес: ул. Большая Виженка, с. Виженка, Черновицкая область.

Цены: от 2 100 гривен.

Honey dome (фото: booking.com; instagram.com/honey.dome.vzh)

Комплекс отдыха "Крыхая"

Номера оборудованы кондиционерами и телевизорами. В каждом есть полностью оборудованная кухня с обеденной зоной, отдельная ванная комната с душем, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.

К услугам гостей также холодильник, посудомоечная машина, микроволновая печь, кофеварка и чайник.

Отдыхать гости могут на террасе, наслаждаясь волшебной природой.

Адрес: с. Солочин, Закарпатская область.

Цены: от 3 800 гривен.

Коттеджи Альциона

Коттеджи Альциона в Схиднице – это замечательное место для отдыха. Гостям понравится сад, терраса и вид на город.

Жилье – это шале с двумя спальнями, гостиной, полностью оборудованной кухней с холодильником и чайником, а также ванной комнатой с душем и феном. На территории есть частная парковка.

Персонал стойки регистрации владеет английским, поэтому сможет поделиться информацией с иностранцами.

Гости также могут воспользоваться барбекю на территории, а окрестности помещения популярны среди любителей хайкинга.

Адрес: ул. Даниила Галицкого, с. Схидница.

Цены: от 3 200 гривен.

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