"Весенние роллы": рецепт рулетов из блинов к китайскому Новому году
"Весенние" роллы - это небольшие сезонные блины, свернутые в рулетик. Свое название блины получили из-за того, что их обычно едят во время Праздника Весны, китайского Нового года, а для начинки используют сезонные овощи.
О том, как готовить весенние роллы на китайский Новый год, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал ''Cook! Stacey Cook".
Что нужно для весенних роллов
Для того, чтобы приготовить это популярное на китайский Новый год блюдо, понадобятся такие продукты:
- слоеное тесто - упаковка
- капуста - 350 г
- чеснок - 4 зубчика
- морковь - 200 г
- сельдерей - 150 г
- вода - 6 ст. л.
- сахар - 1/4 ч. л.
- соль - 1 ч. л.
- кукурузный крахмал - 3 ст. л.
- перец - щепотка
- подсолнечное масло - 2 ст. л.
- кунжутное масло - 1 ч. л.
- мука - 2 ст. л.
Как готовить рулеты из блинов с овощами
Для того, чтобы приготовить хрустящие рулеты к Восточному Новому году, подготовьте ингредиенты для начинки. Чеснок нужно почистить и измельчить ножом, а морковь и сельдерей нарезать на короткую тонкую соломку.
Как готовить весенние роллы (скриншот / Cook! Stacey Cook)
Капусту нужно нашинковать на короткие полоски. Также приготовьте раствор крахмала, смешав крахмал с 3 ст. л. воды.
Чтобы обжарить овощи, разогрейте сковороду на среднем огне с 1 ст. л. подсолнечного масла, после чего бросьте половину чеснока. Жарьте чеснок в течение минуты до появления легкого аромата.
Переложите в сковороду капусту и, помешивая, жарьте ее в течение минуты. Затем всыпьте половину сахара и соль и жарьте капусту до размягчения.
Переложите капусту в миску, а в сковороде обжарьте оставшийся чеснок в 1 ст. л. подсолнечного масла. Бросьте сельдерей с морковью. Обжаривайте ингредиенты в течение минуты, тогда добавьте оставшийся сахар и соль и жарьте до размягчения.
После этого переложите капусту к моркови и жарьте овощи еще несколько минут. Смешайте крахмал с 3 ст. л. воды до однородной консистенции, влейте в овощи и жарьте начинку еще несколько минут.
Как готовить блины к китайскому Новому году (скриншот / Cook! Stacey Cook)
Тесто для блинов разрежьте на небольшие квадраты. Выложите на тесто по 1 ст. л. начинки и сверните небольшие рулетики. Для того, чтобы рулетики не распались, смажьте их края смесью муки и воды.
Как готовить весенние роллы (скриншот / Cook! Stacey Cook)
Обжарьте рулетики до китайского Нового года во фритюре или на сковороде. После этого блины нужно сначала переложить на бумагу, чтобы убрать лишнее масло.
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