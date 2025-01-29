"Весенние роллы": рецепт рулетов из блинов к китайскому Новому году

"Весенние" роллы - это небольшие сезонные блины, свернутые в рулетик. Свое название блины получили из-за того, что их обычно едят во время Праздника Весны, китайского Нового года, а для начинки используют сезонные овощи.

О том, как готовить весенние роллы на китайский Новый год, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал ''Cook! Stacey Cook".

Что нужно для весенних роллов

Для того, чтобы приготовить это популярное на китайский Новый год блюдо, понадобятся такие продукты:

слоеное тесто - упаковка

капуста - 350 г

чеснок - 4 зубчика

морковь - 200 г

сельдерей - 150 г

вода - 6 ст. л.

сахар - 1/4 ч. л.

соль - 1 ч. л.

кукурузный крахмал - 3 ст. л.

перец - щепотка

подсолнечное масло - 2 ст. л.

кунжутное масло - 1 ч. л.

мука - 2 ст. л.

Как готовить рулеты из блинов с овощами

Для того, чтобы приготовить хрустящие рулеты к Восточному Новому году, подготовьте ингредиенты для начинки. Чеснок нужно почистить и измельчить ножом, а морковь и сельдерей нарезать на короткую тонкую соломку.



Как готовить весенние роллы (скриншот / Cook! Stacey Cook)

Капусту нужно нашинковать на короткие полоски. Также приготовьте раствор крахмала, смешав крахмал с 3 ст. л. воды.

Чтобы обжарить овощи, разогрейте сковороду на среднем огне с 1 ст. л. подсолнечного масла, после чего бросьте половину чеснока. Жарьте чеснок в течение минуты до появления легкого аромата.

Переложите в сковороду капусту и, помешивая, жарьте ее в течение минуты. Затем всыпьте половину сахара и соль и жарьте капусту до размягчения.

Переложите капусту в миску, а в сковороде обжарьте оставшийся чеснок в 1 ст. л. подсолнечного масла. Бросьте сельдерей с морковью. Обжаривайте ингредиенты в течение минуты, тогда добавьте оставшийся сахар и соль и жарьте до размягчения.

После этого переложите капусту к моркови и жарьте овощи еще несколько минут. Смешайте крахмал с 3 ст. л. воды до однородной консистенции, влейте в овощи и жарьте начинку еще несколько минут.



Как готовить блины к китайскому Новому году (скриншот / Cook! Stacey Cook)

Тесто для блинов разрежьте на небольшие квадраты. Выложите на тесто по 1 ст. л. начинки и сверните небольшие рулетики. Для того, чтобы рулетики не распались, смажьте их края смесью муки и воды.



Как готовить весенние роллы (скриншот / Cook! Stacey Cook)

Обжарьте рулетики до китайского Нового года во фритюре или на сковороде. После этого блины нужно сначала переложить на бумагу, чтобы убрать лишнее масло.