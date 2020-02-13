Весна в Україні настане набагато раніше: синоптик ошелешив заявою

Весна в Україні у 2020 році може шокувати її жителів тим, що розпочнеться з дуже високих температур, які не характерні цьому сезону. Така погода буде значно вище кліматичної норми і може стати найбільш теплою за останні 130 років.

"Марти після теплих зим були теплі, значно вище кліматичної норми", - повідомила "Українській правді" начальник відділу кліматології Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського Олена Донич.

Метеоролог повідомила, що в Україні найтепліші зими за всю історію спостережень з 1891 року були в таких роках: 1901-1902, 1989-1990, 2006-2007 рр., а також зима, яку ми спостерігаємо в цьому році.

Звичайно середня температура повітря в березні, що прямувала за теплими зимами минулих років, становила +5,4, +6 і + 1,4 градуса. Олена Донич зазначила, що після звичайної зими в Україні середня температура навесні повинна становити 0, 8 градусів тепла.

Так як метеорологічна зима в нашій країні так і не настала, цілком ймовірно, що нам варто очікувати аномально-теплу весну в цьому сезоні.

За останні роки найтепліший березень спостерігався в Україні в 1990 році, тоді на вулиці зафіксували температуру +6,9 градусів.