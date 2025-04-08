Свадьбы не будет? 9 признаков, что он не видит вас рядом в своем будущем

Ваши отношения могут длиться уже давно и кажется, что все хорошо. Но вы начинаете сомневаться: это легкие отношения без напряжения или он просто не воспринимает вас как женщину для серьезных отношений?

Вот скрытые сигналы, которые могут об этом говорить:

Вы не в его планах

Он говорит о будущем, но без вас. Планирует путешествия, строит карьеру, но вас в этом уравнении нет.

"А когда вы даже намекаете, что могли бы сделать что-то вместе, он уклоняется или шутит", - говорит эксперт.

Он не знакомит вас с важными людьми

Друзья, семья, коллеги - вы никого не знаете. Если вы встречаетесь не первый месяц, а его близкое окружение вообще не в курсе вашего существования, это тревожный звоночек.

"Конечно, счастье любит тишину, но если отношения длятся более 6 месяцев, а вас фактически скрывают от всех, то это повод для разговора", - добавляет коуч.

Он не интересуется вашей жизнью

Если он спрашивает "Как дела?" исключительно из вежливости, а о ваших проблемах и мечтах узнает случайно - его приоритеты точно не на вас.

Вы видитесь только тогда, когда удобно ему

Вы всегда подстраиваетесь под его график, и когда у него появляется свободный вечер, он может написать: "Что делаешь?"

"Но не факт, что заранее предложит провести вместе выходные или праздничные дни", - добавляет Виталий Курсик.

Он избегает серьезных разговоров

"Если вы говорите о будущем, он отвечает: "Давай просто наслаждаться моментом", "Зачем что-то загадывать?" или же вообще переводит тему - скорее всего, он не видит вас в своей долгосрочной жизни", - объясняет специалист.

Он продолжает активно сидеть на сайтах знакомств

Или комментирует сториз других девушек, активно лайкает их фото, флиртует. Это значит, что он оставляет себе "открытые двери" и не планирует вкладываться в вас.

Он игнорирует важные даты

Если мужчина регулярно забывает о важных датах в ваших отношениях, годовщинах и днях рождения, то это может свидетельствовать, что для него эти моменты не важны.

Вместо "мы" - "я"

Обратите внимание на то, какие фразы он использует, потому что они могут выдать неприятную правду. Если мужчина постоянно говорит "я" вместо "мы", то это указывает, что он не чувствует вас парой, а вас - частью своих планов.

"Мужчина, который думает о будущем с партнершей, чаще использует фразы, где есть акцент на отношениях", - объясняет коуч.

Отсутствие желания развивать отношения

Часто отношения просто останавливаются на определенном этапе и прекращают развитие. Если вы видите, что партнер не пытается развивать отношения (не предлагает новые встречи, не строит планы, не проявляет инициативу), это знак, что он не намерен строить с вами свое будущее.

Что с этим делать?

Понять, устраивает ли вас такой формат отношений.

Не оправдывать его поведение ("он просто боится серьёзных отношений" - нет, он просто не хочет их с вами).

Если вы хотите чего-то большего - честно поговорите. И сделайте выводы.

"И главное: вас не надо "заслуживать" или "убеждать". Если мужчина не видит в вас будущую жену - это не значит, что вы не достойны серьезных отношений. Это значит, что не с этим мужчиной", - резюмирует Виталий Курсик.