Ці речі суворо заборонено тримати в спальні: позбавтеся від них негайно!
Спальня здавна вважається сакральним місцем, адже тут ми проводимо фактично третину життя уві сні, усамітнюємося з коханою людиною, присвячуємо час собі. Тому дуже важливо, які речі нас оточують в цей час. Експерти кажуть, що неправильно організований простір може завдати реальної шкоди, адже кожна річ несе свою енергетику, і не завжди позитивну.
Про це пише primamedia.
Старі газети та сімейні архіви з фотографіями
Особливо це стосується фото, на яких зображені померлі люди, а також поодинокі знімки чоловіків і жінок.
Живі квіти в горщиках
Справа в тому, що рослини своєю потужною енергетикою будуть "втручатися" в особисте життя мешканців дому. Та й кисень деякі рослини можуть забирати вночі. Вазонам місце на кухні або в інших приміщеннях, де не сплять люди.
Дзеркало
Для дзеркала місце в спальні може бути хіба що на внутрішніх дверцятах шафи, але ні в якому разі не навпроти ліжка, щоб не відображати сімейне ложе. Інакше це може внести розлад у взаємини між подружжям.
Все, що пов'язано з водою
Картини з водоспадами, бурхливим морем, озером, іншими водоймами краще прибрати зі спальні. Сюди ж потрапляють акваріуми і декоративні фонтани. Останні, безумовно, приносять в будинок позитивну енергію. Але тримати їх краще не в спальні.
Фігурки з тваринами, роги і шкури
Прибрати із зони відпочинку слід керамічні фігурки диких тварин, а також картини з їх зображенням. Сюди ж можна віднести оленячі роги і шкури тварин. Всі ці речі несуть для господарів руйнівну енергетику під час сну.
Речі, що несуть загрозу
Все, що здається загрозливим і лютим, краще прибрати. Це можуть бути візерунки у вигляді стріл або зброю, а також гострі предмети.
Телевізор, комп'ютер та інші гаджети
Всій цій техніці не місце в спальні, оскільки вона може впливати негативно на сон.
Не влаштовуйте склад ні над, ні під ліжком
Для того, щоб енергія не застоювалася в спальні, не влаштовуйте склад з речей а-ля "знадобляться" під ліжком і не захаращуйте простір над спальним місцем. Всяким поличкам, світильникам та іншим речам потрібно знайти іншу локацію.
Раніше ми писали також, які речі строго заборонено тримати на кухні, так як це може привернути в ваш будинок біди і невдачі.
Також стало відомо, яку річ потрібно викинути з ванної, щоб уникнути неприємностей.