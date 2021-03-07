Цей простий ранковий ритуал приверне до вас удачу на цілий день
Правильний початок ранку закладає настрій на цілий день. Фахівці назвали ритуал, за допомогою якого можна зарядити себе позитивом, привернути удачу і домогтися успіху.
Про це пише soulpost.
Головним ритуалом, з якого потрібно почати ранок, фахівці називають час підйому. І вставати вони радять якомога раніше. Крім цього існує ще ряд ранкових мастхевних обрядів, які допоможуть вам стати більш успішним, і з користю провести день.
Вставайте якомога раніше
Відповідно до одного з опитувань, 90% успішних керівників (з 20-ти опитуваних) сказали, що прокидаються до 6 ранку по буднях. Звичайно ж раннє пробудження може здатися складним, але, якщо ви навчитеся засипати раніше, то швидко адаптуєтеся до такого графіку.
Почніть день з зарядки
Ранок - ідеальний час для тренування. Так ви зможете отримати заряд енергії, якого вистачить на цілий день. Навіть самі зайняті люди в світі знаходять час, щоб тренуватися вранці.
З'їдайте ситний сніданок
Почніть день з насиченої білком їжі. Відмінно підійдуть яйця - смажені або варені. Це допоможе тримати апетит протягом дня під контролем і дасть вам сили на поточний день.
Займіться коханням або просто поговоріть зі своїм партнером
Увечері ви, швидше за все, будете занадто втомленими після напруженого робочого дня. Ось чому багато успішних у відносинах і не тільки людей зміцнюють зв'язок зі своїм партнером з ранку. Крім того, секс відмінно заряджає енергією на весь день.
Якщо ви не розглядаєте секс як перше, з чого варто почати день, використовуйте розслаблене ранковий час, щоб просто поговорити з партнером.
Насолоджуйтеся тишею
Божевільний графік життя може зводити з розуму. Часто буває важко зробити паузу і відчути гармонію, а ранок є ідеальним часом для цього. Знайдіть хвилинку, збираючись в поспіху на роботу, щоб прислухатися до себе в тиші і спокої. Це можна зробити за чашкою ароматної кави.
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