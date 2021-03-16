Весняні канікули в 2021 році: в яких областях діти відправляться відпочивати раніше

Канікули навесні 2021 року розпочнуться раніше у багатьох школах України через пандемію коронавірусу. Частина шкіл продовжить навчання, але дистанційно – майже до кінця березня. Частина шкіл піде на канікули вже найближчими днями.

Про те, що відбувається в українських школах у різних регіонах – читайте нижче.

Київ

Столична влада ухвалила рішення почати весняні канікули для учнів 5-11 класів на два дні раніше і відправила дітей по домівках з четверга, 18 березня. Дитячі сади та початкова школа поки будуть працювати у звичайному режимі.

Одеса

Учні 5-11 класів переведені на дистанційне навчання з 15 березня. Скільки триватиме така міра – поки невідомо. Більшість одеських шкіл планували піти на канікули з 22 по 26 березня.

Миколаїв

З 17 березня школярі Миколаєва 5-11 класів вирушать на дистанційне навчання, а з 22 березня всі школярі відправляться на двотижневі канікули.

Львів

З 16 березня учні середник і старших класів перейшли на дистанційне навчання. Частина шкіл з 22 березня відправить дітей на канікули, частину свої весняні канікули вже відгуляла. У Львівській області діти вирушили на канікули з 15 березня.

Ужгород

Канікули були перенесені на початок березня (з 1 по 7 березня), і зараз школярі перебувають на дистанційному навчанні. З 15 по 26 березня в Ужгороді відправили на канікули учнів 1-4 класів. Старші та середні класи продовжують навчання дистанційно.

Житомир

Дітей відправили на двотижневі канікули з 13 по 21 березня.

Івано-Франківськ

Дитячі садочки закрито повністю, але мер міста пообіцяв зробити чергові групи, щоб хоч трохи розвантажити батьків. Всі школи міста перейшли на дистанційне навчання.

Чернівці

Частина дитячих садків закрита, частина – працює. Більшість шкіл зараз на дистанційному навчанні, але є школи, які відправили дітей на канікули раніше встановленого терміну.

Полтава

Більшість дитячих садків закриті, школи працюють тільки онлайн. З 22 березня плануються весняні канікули.

Харків

Канікули в Харкові зрушили, і діти відправляться на відпочинок з 29 березня до 4 квітня. В деяких районах області діти підуть відпочивати тільки 5 квітня.

У Міністерстві освіти та науки випустили нові рекомендації для шкіл України. Вони порекомендували продовжувати весняні канікули в школах у тих регіонах, де є складна епідеміологічна ситуація. Школи можуть самостійно коригувати дати канікул.

Варто відзначити, що в "червоних" зонах карантину заборонена робота старшої школи, але дозволена робота дитячих садків і 1-4 класів. У "помаранчевих" зонах рекомендується переводити на онлайн-навчання учнів 5-11 класів, а також студентів профтехучилищ і вищих навчальних закладів.