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Весняні канікули 2020: коли школярі підуть відпочивати і чи буде карантин

STYLERЖиття    07.03.2020 - 12:05
Весняні канікули 2020: коли школярі підуть відпочивати і чи буде карантин
Канікули в Україні 2020 (Колаж РБК-Україна)

Шкільні канікули цієї весни можуть піти не за графіком через грип та коронавірус

Канікули в Україні для школярів навесні традиційно розпочнуться в останній тиждень березня. Імовірно, українські навчальні заклади вирушать на весняні канікули в понеділок, 23 березня. 30 березня школярі знову повернуться до занять.

Однак, ці дати є рекомендованими та згідно з українським законодавством, кінцеве рішення про дату весняних канікул кожен навчальний заклад має право приймати самостійно.

Таким чином, дати початку і кінця канікул у різних школах можуть відрізнятися. Крім того, для школярів, які підуть відпочивати з 23 березня, буде ще два додаткових дні – субота, 21 березня, і неділя, 22 березня.

Навесні українських школярів чекають додаткові вихідні у квітні та травні. Так, діти зможуть додатково відпочити три дні – 18, 19 і 20 квітня, через те, що понеділок після Пасхальної неділі – офіційний вихідний в Україні.

У травні у школярів буде два довгих вік-енди – 1, 2 і 3 травня на честь Дня праці, а також 9, 10 і 11 травня.

Варто відзначити, що в багатьох українських школах у кінці січня – початку лютого був оголошений карантин через різке зростання захворюваності на грип та ГРВІ. А на цей момент у всьому світі вирує коронавірус, що також може привести до несподіваного карантину в окремих регіонах. У зв'язку з цим графіки шкільних канікул можуть бути зміщені.

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