"Радуга" в тарелке: 5 цветов фруктов и овощей, повышающих аппетит

Какая польза для организма

По словам семейного врача и детского нутрициолога Татьяны Рибки, одна из лучших стратегий - включать в рацион как можно больше цветов.

Разноцветные овощи и фрукты наполнены полезными фитонутриентами, которые не только укрепляют иммунитет, но и помогают предотвращать многие заболевания.

"Эта "радуга" делает тарелку яркой, что не только привлекает глаз, но и повышает аппетит", - добавила эксперт.

Исследования показывают, что когда еда выглядит привлекательно, человеку хочется есть ее больше и с большим удовольствием. Особенно это актуально для детей, которым визуально приятная пища помогает формировать здоровые пищевые привычки.

Цвета на тарелке также стимулируют разные ощущения и повышают нашу заинтересованность в пище.

Важно знать, что каждый цвет может ассоциироваться с новым вкусом и ароматом, а добавление разных текстур - хрустящей моркови и сочного помидора делает процесс потребления еще более интересным.

"Составляя разноцветную тарелку, мы не только наполняем ее питательными веществами, но и превращаем прием пищи в маленькое приключение, в котором каждый цвет - это новый полезный ингредиент для нашего здоровья", - написала нутрициолог.

Список цветов

Красные

Такие фрукты и овощи имеют в составе ликопен и астаксантин, которые улучшают работу сердца, обладают противовоспалительными свойствами и укрепляют иммунную систему, уменьшают боли при воспалении суставов.

К таким продуктам относится свекла, томаты, красный виноград, клубника и малина.

Желтые и оранжевые

Такие продукты богаты каротиноидами, снижающими риск сердечных заболеваний, укрепляют иммунную систему, формируют здоровую кожу и улучшают зрение.

К тому же они играют важную роль в фертильности, снижают частоту рака молочной железы и простаты.

Примеры таких продуктов - тыква, морковь, апельсин.

Зеленые

Содержат индолы и изотоцинаты - природные нитраты, которые помогают снизить риск гипертонии и инсульта, поддерживают здоровье сосудов.

Также богаты витамином К, клетчаткой, калием, антиоксидантами. Содержимое же фолиевой кислоты помогает предупредить дефекты нервной трубки у малышей.

Зеленые фрукты и овощи также помогают сохранить здоровье зрения и крепкие кости и зубы. Темно-зеленые листовые овощи имеют высокую концентрацию антиоксидантов и клетчатки.

Синие и фиолетовые

Продукты таких цветов включают в себя антоцианы и антиоксиданты, связанные с улучшением работы мозга, памяти, улучшением настроения, снижением размножения раковых клеток.

Белые и коричневые

Они содержат флавоноиды и алицин, обладающие противоопухолевыми свойствами. К тому же, могут снижать уровень холестерина, улучшают плотность костей, снижают риск рака желудка.

Примеры таких продуктов - чеснок, репчатый лук, белая редька.