5 главных украинских новогодних традиций

Новый год в Украине - это особенный праздник, когда народные традиции, теплые семейные моменты и праздничная атмосфера объединяют поколения. Украинцы сохранили множество древних обычаев, которые наполняют праздники глубоким смыслом и дарят незабываемые эмоции.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о мире главных украинских новогодних обычаев, чтобы ощутить все их очарование и понять, почему они остаются актуальными даже в современном мире.

Кутья

Кутья - это главное блюдо праздничного стола, которое символизирует благополучие, мир и согласие в семье. Традиционно ее готовят из пшеницы, добавляя мед, мак, орехи и сухофрукты.

Это блюдо имеет не только гастрономическое, но и духовное значение, ведь пшеница символизирует жизнь, а мед - сладости судьбы. Перед началом праздничного ужина старший в семье молится и пробует кутью первым, чтобы привлечь благосостояние в дом.

Важно, чтобы кутья была вкусной, ведь считается, что ее вкус определяет, каким будет следующий год. Некоторые хозяйки добавляют в блюдо свои секретные ингредиенты, чтобы сделать его особенным. Совместное приготовление кутьи также способствует укреплению семейных связей и создает атмосферу единства.

Кутья (фото: Вікіпедія)

Колядки

Колядки - это один из самых любимых обычаев украинцев, который добавляет праздникам мелодичности и радости. Эти песни прославляют рождение Христа и несут в себе пожелания счастья, здоровья и благополучия.

Колядники, одетые в традиционную одежду, ходят от дома к дому, распевая песни и принося праздничное настроение. За это хозяева благодарят их вкусностями или деньгами. Во многих регионах Украины колядки сопровождаются театрализованными представлениями, которые добавляют празднику яркости и веселья.

Самой популярной украинской колядкой является "Добрый вечер тебе", которая звучит во многих уголках мира. Пение колядок - это не только развлечение, но и способ сохранить давние традиции и передать их следующим поколениям.

Вождение "Козы"

Вождение "Козы" - это древний обряд, который символизирует плодородие, богатство и защиту от злых сил. Участники переодеваются в костюмы козы, черта, деда и других персонажей и разыгрывают веселые сценки.

"Коза" заходит в каждый дом, пританцовывает, падает, будто умирая, а потом "оживает", что символизирует обновление и начало нового года. Хозяева должны угостить "Козу" вкусностями, чтобы обеспечить себе удачный год. Это яркое действо сопровождается шутками, песнями и забавами, которые собирают вокруг себя всю семью.

В некоторых селах этот обычай до сих пор активно поддерживают, передавая его от старших к младшим. Вождение "Козы" - это не только веселый обряд, но и способ поблагодарить природу за ее дары и попросить благополучие на будущее.

Участники маланкования (фото: Википедия)

"Гадание" на Новый год

Одной из неизменных новогодних традиций является гадание, которое широко практикуется в Украине в ночь с 31 декабря на 1 января. Девушки и молодежь собираются вместе, чтобы предсказать свое будущее, особенно в вопросах любви и семейной жизни.

Гадание осуществляется через различные способы: от бросания ботинка через порог до причудливых ритуалов с водой и зеркалами. Это веселое и загадочное занятие всегда сопровождает празднование, и хотя его часто воспринимают как игру, в Украине верят в силу таких обрядов.

Гадание позволяет почувствовать магию праздника и усиливает атмосферу колдовства, окутывающую ночь на Новый год. Эта традиция - часть древнего украинского фольклора, которая до сих пор пользуется огромной популярностью среди молодого поколения.

Первый гость

Особый обычай, который до сих пор поддерживается во многих украинских семьях, - это встреча "первого гостя". Считается, что первый гость, который переступит порог дома в Новом году, принесет с собой удачу или неприятности.

Чаще всего приглашают кого-то из мужчин, ведь верят, что это принесет благополучие. Первый гость заходит в дом со словами пожелания счастья и благополучия, а хозяева одаривают его угощением. Существует множество примет, связанных с этой традицией, которые украинцы тщательно соблюдают.