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Глава УПЦ МП Онуфрій підхопив коронавірус: хто його заразив

STYLERКоронавірус    18.04.2020 - 14:02
Глава УПЦ МП Онуфрій підхопив коронавірус: хто його заразив
Коронавірус у Онуфрія (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус був діагностований у глави УПЦ МП Онуфрія та його помічника

Коронавірус в Україні напередодні Великодня був діагностований у глави УПЦ МП митрополита Онуфрія. Крім того, що був заражений глава церкви, інфекційний агент виявили в його оточенні – у митрополита УПЦ МП Антонія, який є помічником Онуфрія. Одним з потенційних винуватців захворювання церковних діячів є народний депутат Вадим Новинський. Інформація про зараження на поточний момент перевіряється.

Про те, що митрополити УПЦ МП Онуфрій і Антоній захворіли на коронавірус, повідомляє джерело ТСН з посиланням на Релігійну правду в УПЦ МП.

За даними "Релігійної правди", глави УПЦ МП вирішили пройти тестування на COVID-19 без зайвого розголосу і провели аналізи анонімно. Як повідомляється, в лікарні після виявлення вірусного агента вони були доставлені під чужими іменами. У виданні стверджують, що поки ця інформація не була підтверджена.

На поточний момент не відомо, чи були госпіталізовані митрополити, або вони знаходяться на самоізоляції будинку.

Одним з непрямих доказів наявності у митрополита Онуфрія коронавіруса є те, що на сайті УПЦ МП були видалені відомості про те, що глава церкви буде брати участь у літургії на Великдень.

Варто відзначити, що релігійні діячі могли заразитися від народного депутата Вадима Новінського, який міг передати вірус Онуфрію та Антонію під час зустрічі. Варто зазначити, що зустріч відбулася за день до того, як у Новинського тест на коронавірус показав позитивний результат.

Також варто нагадати, що в Нацполіції розповіли про кримінальну відповідальність за зараження коронавірусом. Як уточнив заступник голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе, залучати до кримінальної відповідальності будуть тільки тих осіб, які при наявності позитивного результату на COVID-19 заразили іншу людину.

Нагадаємо, що коронавірус виявлено в монастирі в Одеській області.

Також РБК-Україна писало, що у Києво-Печерській лаврі помер ще один монах.

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