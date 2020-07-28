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УПЦ МП провела хресний хід: українці тепер чекають нову хвилю коронавірусу

Київ, Вівторок 28 липня 2020 20:16
УПЦ МП провела хресний хід: українці тепер чекають нову хвилю коронавірусу
У Києво-Печерській Лаврі УПЦ МП провела хресний хід (фото: РБК-Україна)
Автор: Styler

У Києві відбувся хресний хід, на якому люди ігнорували правила карантину

У вівторок, 28 липня, в Києво-Печерській Лаврі Українська православна церква Московського патріархату провела хресний хід. При цьому натовп людей був без масок і не дотримувався безпечної соціальної дистанції в півтора метра.

Відео хресного ходу опублікував "Типичный Киев" на своїй сторінці у Facebook. Справедливості заради варто зазначити, що на деяких людей були маски, але все ж велика частина вірянин була без них.

Что по карантину? Сегодня в Киево-Печерской Лавре провели крестный ход. Ждем новой волны..

Опубліковано Типичный Киев Вівторок, 28 липня 2020 р.

У Києво-Печерській Лаврі УПЦ МП провела хресний хід (відео: https://www.facebook.com/kievtypical)

"Що з карантином? Сьогодні в Києво-Печерській Лаврі провели хресний хід. Чекаємо нової хвилі..." – йдеться у підписі до відео.

Користувачі мережі також прокоментували безвідповідальну поведінку людей.

  • Ніколи не розумів ці ходи. Робочий час, карантин, а ми натовпами ходимо і бабки попам на новий Мерседес здаємо;
  • Якщо з перших 100 раз не дійшло, то вже ніколи не дійде: ось тепер нехай там, де заразилися – там і лікуються;
  • Не розумію цієї ходи. Але нової хвилі вже з березня чекаємо;
  • Православ'я головного мозку;
  • Мощі!!! Треба було погризти ще й мощі!!!
  • А маски де?! Скільки бабла можна було зрубати ментам...
  • Хворі на голову!!! Нехай мруть!!! Ось тільки перед цим заразять нормальних, адекватних людей;
  • Хтось новий будиночок або Бентлі купить;
  • Горбатого могила виправить.

Нагадаємо, в церкву УПЦ МП пустили сотні людей без масок, які цілували руку митрополита.

Раніше глава УПЦ МП Онуфрій підхопив коронавірус.

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