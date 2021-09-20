Віруюча мати забороняла вакцинуватися: нові подробиці смерті 19-річного студента під Києвом

Під Києвом після вакцинації від коронавірусу помер 19-річний студент Володимир Сало . Йому стало погано через кілька годин після щеплення. Зараз стало відомо, що у нього віруюча мати, і вона забороняла йому вакцинуватися.

Жінка зізналася, що навіть не здогадувалася про те, що син пішов проти її волі і зробив щеплення від COVID-19.

"Ми всі категорично заборонили йому робити вакцинацію, ми люди віруючі", - заявила мати студента Галина Сало.

Хлопець прищепився вакциною Pfizer минулого понеділка. Відразу ж після цього він подзвонив своєму старшому братові і про все розповів. А мати дізналася про це через кілька годин. Їй повідомив куратор з Інституту, коли Володимиру стало погано.

Галина каже, що молилася за сина, але дива, на жаль, не сталося.

Ректор Українського гуманітарного інституту Людмила Штанько розповіла, що все сталося дуже швидко. Коли їй повідомили, що студенту погано, то вона пішла до нього.

"Стан, коли я зайшла, у нього було жахливим: обличчя практично було синє, були судоми, піна з рота, блювота. Це просто жахливо і це протягом 15 хвилин і все. Десь о 20:20 ми застали його в такому стані і о 20:35 вже пульс зник і дихання зникло. Паралельно з цим ми викликали швидку", - заявила Штанько.

Першу допомогу в гуртожитку хлопцеві надавали інститутський фельдшер і ректор. До приїзду "швидкої допомоги" він вже не дихав.

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