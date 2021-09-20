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У Запоріжжі на уроці у школяра зупинилося серце: деталі трагедії

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Запоріжжя, Понеділок 20 вересня 2021 09:11
У Запоріжжі на уроці у школяра зупинилося серце: деталі трагедії У Запоріжжі в школі померла дитина (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Запоріжжі у восьмикласника на уроці в школі зупинилося серце. На жаль, після клінічної смерті він помер у лікарні.

Про це на сторінці у Facebook повідомила його мати Мілена Чекулаєва.

"Моє життя, надія і щастя! Мій найкращий син на світі пішов від нас!!! Прощання з Іванком 22 вересня в кафедральному соборі Святої Трійці на вул. Культурній, 101а о 12.00", - повідомила жінка.

У Запоріжжі на уроці у школяра зупинилося серце: деталі трагедіїУ Запоріжжі помер Іван Чекулаєв (фото: facebook.com/milena1231)

Нагадаємо, що 3 вересня на уроці історії в гімназії № 8 Запоріжжя 14-річний підліток, у якого раніше вже були проблеми з серцем, поскаржився на нездужання і тут же втратив свідомість. У нього зупинилося серце.

Інженер з охорони праці та шкільна медсестра провели реанімацію до приїзду швидкої допомоги. Підлітка госпіталізували до лікарні.

Після зупинки серця і клінічної смерті стан юного пацієнта оцінювався як стабільно важкий, лікарі не давали прогнозів. На превеликий жаль, хлопчик помер.

Як ми раніше писали, українські медики врятували малюка, який пережив клінічну смерть.

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