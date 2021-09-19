Під Києвом 19-річний студент помер після вакцинації: що відомо

19-річний студент Володимир Сало з українського гуманітарного інституту помер після вакцинації від коронавірусу. Самопочуття молодої людини почало різко погіршуватися після ведення вакцини.

13 вересня студент пройшов вакцинацію близько 14: 30. До вакцинації відчував себе добре, але вже до вечора самопочуття почало погіршуватися. А ввечері йому стало зовсім погано, лікарі більше ніж годину намагалися врятувати йому життя, але на жаль, хлопець помер.

"До вечора почував себе добре, о 18:30 вечеряв у студентській їдальні, потім пішов у кафетерій, де грав у настільні ігри. Пізніше піднялася температура, о 20:15 почалися судоми. О 20:35 зник пульс і дихання. Медичні працівники УГІ робили йому штучне дихання до приїзду швидкої, яка прибула о 20:45. Лікарі реанімували Вову годину", - розповіли в навчальному закладі.

Володимир Сало навчався на третьому курсі за спеціальністю "філологія". Родом він був з села Добросин Львівської області, виховувався в багатодітній родині, серед п'ятьох дітей він був наймолодшим сином. В Інституті про нього відгукуються дуже тепло.

19-річний Володимир Сало помер після вакцинації

"Протягом усього навчання працював репетитором англійської мови онлайн. Любив читати, був дуже допитливою людиною. Володимир був дуже добрим і чуйним. Кілька разів він, з бажання врятувати чиєсь життя, здавав донорську кров. Допомагав як волонтер на святі подяки в Києві 12 вересня", - зазначили в УГІ.

За попереднім висновком від медиків, студент помер через серцево-легеневу недостатність і набряк легенів, також – від коронарної недостатності. Точна причина смерті 19 – річного хлопця стане відома після медичних досліджень - через місяць.